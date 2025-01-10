Tuyển Giáo viên mầm non Busy Bees Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Giáo viên mầm non Busy Bees Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Busy Bees Vietnam
Ngày đăng tuyển: 10/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/02/2025
Busy Bees Vietnam

Giáo viên mầm non

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên mầm non Tại Busy Bees Vietnam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Mandarin Garden, Hoàng Minh Giám, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Giáo viên mầm non

WORKING HOURS: Monday - Friday
JOB DESCRIPTION
- Giảng dạy, chăm sóc trẻ nhằm đạt được mục tiêu giáo dục toàn diện về tri thức, thể chất, tình cảm xã hội và nền tảng đạo đức.
- Nhận xét, đánh giá tình hình học tập của trẻ theo các qui định chung của nhà trường.
- Trang trí lớp học, khuôn viên trường theo từng chủ đề học tập.
- Quản lý học sinh trong các hoạt động giáo dục do nhà trường tổ chức. Bảo đảm an toàn tuyệt đối cho trẻ trong thời gian trẻ ở trường
- Tham gia các hoạt động huấn luyện chuyên môn, đào tạo kỹ năng để nâng cao chất lượng và hiệu quả giảng dạy của nhà trường.
- Hỗ trợ giáo viên tiếng Anh trong các giờ học của chương trình quốc tế.
- Thiết lập mối quan hệ với phụ huynh trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ
- Các công việc khác trong trách nhiệm chuyên môn theo sự phân công của Ban giám hiệu và cấp lãnh đạo.
*** Những nơi đang tuyển:
- Small Wonder Hanoi: Madarin Garden, Hoang Minh Giam, Trung Hoa, Cau Giay, Ha Noi
- Small Wonder Quận 4: Số 1 Tôn Thất Thuyết, P1, Quận 4, HCM
- Small Wonder Quận Gò Vấp: 616/36A Lê Đức Tho, P15, quận Gò Vấp, HCM

Yêu Cầu Công Việc

Quyền Lợi

Đào tạo
Career development training

Cách Thức Ứng Tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Busy Bees Vietnam

Busy Bees Vietnam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Mandarin Garden NO3, KĐT Đông Nam Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

