Tuyển Giáo viên mầm non Busy Bees Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

WORKING HOURS: Monday - Friday

JOB DESCRIPTION

- Giảng dạy, chăm sóc trẻ nhằm đạt được mục tiêu giáo dục toàn diện về tri thức, thể chất, tình cảm xã hội và nền tảng đạo đức.

- Nhận xét, đánh giá tình hình học tập của trẻ theo các qui định chung của nhà trường.

- Trang trí lớp học, khuôn viên trường theo từng chủ đề học tập.

- Quản lý học sinh trong các hoạt động giáo dục do nhà trường tổ chức. Bảo đảm an toàn tuyệt đối cho trẻ trong thời gian trẻ ở trường

- Tham gia các hoạt động huấn luyện chuyên môn, đào tạo kỹ năng để nâng cao chất lượng và hiệu quả giảng dạy của nhà trường.

- Hỗ trợ giáo viên tiếng Anh trong các giờ học của chương trình quốc tế.

- Thiết lập mối quan hệ với phụ huynh trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ

- Các công việc khác trong trách nhiệm chuyên môn theo sự phân công của Ban giám hiệu và cấp lãnh đạo.

*** Những nơi đang tuyển:

- Small Wonder Hanoi: Madarin Garden, Hoang Minh Giam, Trung Hoa, Cau Giay, Ha Noi

- Small Wonder Quận 4: Số 1 Tôn Thất Thuyết, P1, Quận 4, HCM

- Small Wonder Quận Gò Vấp: 616/36A Lê Đức Tho, P15, quận Gò Vấp, HCM