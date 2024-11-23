Tuyển Giáo viên mầm non Công ty Cổ phần Vision Education làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên mầm non Tại Công ty Cổ phần Vision Education
- Hồ Chí Minh: Opal Garden P.Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức ...và 1 địa điểm khác, Quận 2
Mô Tả Công Việc Giáo viên mầm non Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
Công việc chung:
Tổ chức công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em theo chương trình.
Thực hiện quy chế chuyên môn nghề nghiệp và chấp hành nội quy của nhà trường, nhóm lớp.
Bảo đảm an toàn tuyệt đối cho trẻ trong thời gian trẻ ở trường.
Soạn kế hoạch và thực hiện tốt, đầy đủ các hoạt động chuyên môn, các hoạt động sự kiện, dã ngoại do BGH triển khai.
Tham gia các hoạt động của tổ chuyên môn trường.
Thiết lập mối quan hệ với phụ huynh trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ
Sắp xếp và đề ra kế hoạch chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ theo năm.
Đánh giá, xếp loại và khen thưởng học sinh cả năm.
Chuẩn bị phương hướng, kế hoạch giáo dục cho năm học sau.
Chuẩn bị môi trường giáo dục trẻ (trang trí lớp học hàng tháng, thiết kế, bảo quản đồ dùng đồ chơi..)
Chịu sự điều động, phân công phụ trách nhóm lớp của Hiệu trưởng.
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giọng nói truyền cảm
Yêu trẻ em
Sạch sẽ, gọn gàng
Đúng deadline
Phối hợp,chuẩn xác, trung thực
Tại Công ty Cổ phần Vision Education Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia đầy đủ các chính sách BHXH
12 ngày phép/ năm
Thưởng các ngày lễ, tết
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Vision Education
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
