Tuyển Giáo viên mầm non Công ty Cổ phần Vision Education làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Công ty Cổ phần Vision Education
Ngày đăng tuyển: 23/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/12/2024
Công ty Cổ phần Vision Education

Giáo viên mầm non

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên mầm non Tại Công ty Cổ phần Vision Education

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Opal Garden P.Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức ...và 1 địa điểm khác, Quận 2

Mô Tả Công Việc Giáo viên mầm non Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Công việc chung:
Tổ chức công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em theo chương trình.
Thực hiện quy chế chuyên môn nghề nghiệp và chấp hành nội quy của nhà trường, nhóm lớp.
Bảo đảm an toàn tuyệt đối cho trẻ trong thời gian trẻ ở trường.
Soạn kế hoạch và thực hiện tốt, đầy đủ các hoạt động chuyên môn, các hoạt động sự kiện, dã ngoại do BGH triển khai.
Tham gia các hoạt động của tổ chuyên môn trường.
Thiết lập mối quan hệ với phụ huynh trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ
Sắp xếp và đề ra kế hoạch chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ theo năm.
Đánh giá, xếp loại và khen thưởng học sinh cả năm.
Chuẩn bị phương hướng, kế hoạch giáo dục cho năm học sau.
Chuẩn bị môi trường giáo dục trẻ (trang trí lớp học hàng tháng, thiết kế, bảo quản đồ dùng đồ chơi..)
Chịu sự điều động, phân công phụ trách nhóm lớp của Hiệu trưởng.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung Cấp trở lên chuyên ngành Mầm Non
Giọng nói truyền cảm
Yêu trẻ em
Sạch sẽ, gọn gàng
Đúng deadline
Phối hợp,chuẩn xác, trung thực

Tại Công ty Cổ phần Vision Education Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận
Tham gia đầy đủ các chính sách BHXH
12 ngày phép/ năm
Thưởng các ngày lễ, tết
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Vision Education

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Vision Education

Công ty Cổ phần Vision Education

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 04, Toà nhà Metro Tower, số 667 đường Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh)

