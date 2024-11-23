Tuyển Giáo viên mầm non Công ty Cổ phần Vision Education làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Công việc chung:

Tổ chức công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em theo chương trình.

Thực hiện quy chế chuyên môn nghề nghiệp và chấp hành nội quy của nhà trường, nhóm lớp.

Bảo đảm an toàn tuyệt đối cho trẻ trong thời gian trẻ ở trường.

Soạn kế hoạch và thực hiện tốt, đầy đủ các hoạt động chuyên môn, các hoạt động sự kiện, dã ngoại do BGH triển khai.

Tham gia các hoạt động của tổ chuyên môn trường.

Thiết lập mối quan hệ với phụ huynh trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ

Sắp xếp và đề ra kế hoạch chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ theo năm.

Đánh giá, xếp loại và khen thưởng học sinh cả năm.

Chuẩn bị phương hướng, kế hoạch giáo dục cho năm học sau.

Chuẩn bị môi trường giáo dục trẻ (trang trí lớp học hàng tháng, thiết kế, bảo quản đồ dùng đồ chơi..)

Chịu sự điều động, phân công phụ trách nhóm lớp của Hiệu trưởng.