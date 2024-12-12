Tuyển Giáo viên mầm non CÔNG TY CỔ PHẦN VINSCHOOL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên mầm non Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VINSCHOOL
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Giáo viên mầm non Với Mức Lương 9 - 15 Triệu
Tổ chức chăm sóc, giáo dục học sinh theo chương trình giáo dục của nhà trường
Tổ chức các hoạt động, dự án học tập để giúp hình thành, phát triển kỹ năng, phẩm chất cho học sinh
Thực hiện các chuyên đề của bộ môn theo phân công, để nâng cao năng lực giảng dạy
Tham gia tổ chức sự kiện, hoạt động ngoại khóa tại trường
Xây dựng và chủ động thực hiện kế hoạch phát triển cá nhân, dự giờ và tham gia các hoạt động đào tạo, tự đào tạo
Thời gian làm việc: 44h/tuần, Từ T2 - T6, từ 7:15 - 17:30 (hoặc theo phân ca làm việc tại cơ sở)
Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu trẻ và am hiểu tâm lý lứa tuổi
Đam mê, sáng tạo, nhiệt huyết và không ngại thay đổi, mong muốn phát triển trong một môi trường làm việc năng động, nhiều thử thách
Ngoại hình ưa nhìn, phát âm chuẩn, giọng nói rõ ràng, truyền cảm
Kỹ năng sư phạm, xử lý tình huống tốt
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VINSCHOOL Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng 3-5tr cho Giáo Viên Mầm Non nhận việc trước 24/01/025
Thưởng lương tháng 13, bảo hiểm sức khỏe riêng, khám sức khỏe định kì tại bệnh việc Quốc tế Vinmec
Thưởng KPI và xem xét tăng lương hàng năm
Thưởng lễ tết cuối năm, thưởng 20/11
Nghỉ hè và nghỉ phép năm (12 ngày phép/năm) được hưởng 100% lương
Chế độ nghỉ mát hằng năm
Ưu đãi học phí cho con theo học tại Vinschool
Các chế độ đãi ngộ khác theo tập đoàn Vingroup
"Chính sách bảo vệ trẻ em: Vinschool cam kết thực hiện các tiêu chuẩn cao về bảo vệ an toàn trẻ em và thúc đẩy sức khỏe thể chất và tinh thần của tất cả các em học sinh theo học tại hệ thống. Tất cả các vị trí tuyển dụng tại Vinschool đều tuân thủ theo quy định về tuyển dụng an toàn bao gồm kiểm tra danh tính, xác minh bằng cấp, kinh nghiệm làm việc, và kiểm tra lý lịch tư pháp."
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VINSCHOOL
