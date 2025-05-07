Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ GIÁO DỤC IELTSITY làm việc tại Hưng Yên thu nhập 12 - 30 Triệu

Mức lương 12 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Yên Phú, Yên Mỹ, Thành phố Hưng Yên

Giảng dạy các lớp học IELTS (tại cơ sở Yên Phú, Yên Mỹ, Hưng Yên)

Giảng dạy các lớp học IELTS (tại cơ sở Yên Phú, Yên Mỹ, Hưng Yên)

Theo dõi tiến độ, chấm chữa BTVN của học viên, đánh giá và đưa ra feedback, giải đáp những vấn đề khúc mắc học tập cho học viên

Tham gia hỗ trợ các sự kiện thi thử tại cơ sở và các địa điểm đối tác

Phối hợp với đội ngũ chuyên môn và các bộ phận liên quan để nâng cao trải nghiệm học tập cho học viên

Lịch giảng dạy từ 18h-22h. Trung bình 1 lớp 3 buổi/1 tuần (Thứ 2-4-6 hoặc Thứ 3-5-7)

Yêu Cầu Công Việc

Đã tốt nghiệp đại học hoặc chấp nhận sinh viên năm 04 đi thực tập

Trình độ từ 7.5 IELTS trở lên (không có kỹ năng nào dưới 7.0)

Thể hiện được khả năng truyền đạt và thiết kế bài học tốt, kỹ năng tư duy đánh giá và quản lý lớp học

Có kiến thức cơ bản về các chứng chỉ năng lực ngoại ngữ hiện tại

Yêu thích, tâm huyết với nghề giảng dạy Tiếng Anh, thực sự mong muốn và hỗ trợ học viên tiến bộ

Ưu tiên sinh viên chuyên ngành sư phạm, ngôn ngữ Anh hoặc đã có kinh nghiệm giảng dạy

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ GIÁO DỤC IELTSITY Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập 12-30 triệu/tháng

Được tham gia các chương trình đào tạo giáo viên hàng tuần, hàng tháng hoàn toàn miễn phí để tăng khả năng chuyên môn áp dụng cho giảng dạy

Thưởng hiệu quả công việc, team building cùng công ty

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ GIÁO DỤC IELTSITY

