Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ GIÁO DỤC IELTSITY làm việc tại Hưng Yên thu nhập 12 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Anh Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ GIÁO DỤC IELTSITY
Mức lương
12 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hưng Yên: Yên Phú, Yên Mỹ, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 12 - 30 Triệu
Giảng dạy các lớp học IELTS (tại cơ sở Yên Phú, Yên Mỹ, Hưng Yên)
Theo dõi tiến độ, chấm chữa BTVN của học viên, đánh giá và đưa ra feedback, giải đáp những vấn đề khúc mắc học tập cho học viên
Tham gia hỗ trợ các sự kiện thi thử tại cơ sở và các địa điểm đối tác
Phối hợp với đội ngũ chuyên môn và các bộ phận liên quan để nâng cao trải nghiệm học tập cho học viên
Lịch giảng dạy từ 18h-22h. Trung bình 1 lớp 3 buổi/1 tuần (Thứ 2-4-6 hoặc Thứ 3-5-7)
Với Mức Lương 12 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đã tốt nghiệp đại học hoặc chấp nhận sinh viên năm 04 đi thực tập
Trình độ từ 7.5 IELTS trở lên (không có kỹ năng nào dưới 7.0)
Thể hiện được khả năng truyền đạt và thiết kế bài học tốt, kỹ năng tư duy đánh giá và quản lý lớp học
Có kiến thức cơ bản về các chứng chỉ năng lực ngoại ngữ hiện tại
Yêu thích, tâm huyết với nghề giảng dạy Tiếng Anh, thực sự mong muốn và hỗ trợ học viên tiến bộ
Ưu tiên sinh viên chuyên ngành sư phạm, ngôn ngữ Anh hoặc đã có kinh nghiệm giảng dạy
Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ GIÁO DỤC IELTSITY Thì Được Hưởng Những Gì
Tổng thu nhập 12-30 triệu/tháng
Được tham gia các chương trình đào tạo giáo viên hàng tuần, hàng tháng hoàn toàn miễn phí để tăng khả năng chuyên môn áp dụng cho giảng dạy
Thưởng hiệu quả công việc, team building cùng công ty
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ GIÁO DỤC IELTSITY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
