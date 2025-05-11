Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ GIÁO DỤC QUỐC TẾ HOÀNG GIA VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 3 - 6 Triệu

Mức lương 3 - 6 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: 44, đường 30, khu phố 2, phường Hoà Phú, Thủ Dầu Một, Thành phố Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 3 - 6 Triệu

Giảng dạy Tiếng Anh cho học viên từ 6–18 tuổi theo chương trình có sẵn (Cambridge, giao tiếp, IELTS…).

Soạn giáo án và kế hoạch giảng dạy phù hợp với trình độ học viên.

heo dõi, đánh giá tiến bộ của học viên và phối hợp với phụ huynh, quản lý lớp.

Tuân thủ nội quy, quy trình làm việc và chủ động hỗ trợ cải thiện chất lượng đào tạo.

Với Mức Lương 3 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Sư phạm tiếng Anh, Ngôn ngữ Anh hoặc các ngành liên quan.

Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh.

Có chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh (TESOL, CELTA, hoặc tương đương) là một lợi thế.

Tác phong chuyên nghiệp, tinh thần trách nhiệm cao, làm việc hăng say và cầu tiến.

Có khả năng làm việc nhóm và tuân thủ nội quy, quy định của trung tâm.

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ GIÁO DỤC QUỐC TẾ HOÀNG GIA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh

Cơ hội được đào tạo nâng cao kỹ năng giảng dạy, phát triển nghề nghiệp.

Làm việc trong môi trường trẻ trung, tôn trọng và hỗ trợ lẫn nhau.

Có thể bắt đầu đi dạy ngay sau khi phỏng vấn đạt yêu cầu.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ GIÁO DỤC QUỐC TẾ HOÀNG GIA VIỆT NAM

