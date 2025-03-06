Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH DREAM WAY HORIZONS làm việc tại Phú Yên thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Phú Yên: Hoà Thành, Đông Hoà, Huyện Phù Yên

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Giảng dạy các lớp được phân công

Hỗ trợ phát triển giáo án có sẵn, phát triển học liệu và chuẩn bị các giáo cụ, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo cho các em học sinh

Theo dõi, đánh giá năng lực của học sinh

Giải đáp thắc mắc của học sinh và phụ huynh về các vấn đề chuyên môn

Tham gia vào việc đón tiếp khách nước ngoài, tổ chức sự kiện cho học sinh và việc quản lý CLB Tiếng Anh

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên đang theo học hoặc đã tốt nghiệp Ngành Sư phạm Anh, Ngôn Ngữ Anh hoặc có trình độ Tiếng Anh tốt, có các Chứng Chỉ là một lợi thế

Phát âm chuẩn, có kinh nghiệm giảng dạy

Yêu trẻ, hoạt bát, có tinh thần cầu tiến

Thành thạo tin học văn phòng

Tại CÔNG TY TNHH DREAM WAY HORIZONS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương theo năng lực, từ 100,000 – 300,000/ giờ

Thưởng lễ , tết, sinh nhật và áp dụng các chính sách BHXH theo quy định của Nhà nước

Được đào tạo các kỹ năng và kiến thức cần thiết về giảng dạy

Được hướng dẫn về định hướng nghề nghiệp và mở rộng các mối quan hệ với bạn bè trong và ngoài nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DREAM WAY HORIZONS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.