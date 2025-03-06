Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH DREAM WAY HORIZONS làm việc tại Phú Yên thu nhập 7 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Anh Tại CÔNG TY TNHH DREAM WAY HORIZONS
Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Phú Yên: Hoà Thành, Đông Hoà, Huyện Phù Yên
Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 7 - 15 Triệu
Giảng dạy các lớp được phân công
Hỗ trợ phát triển giáo án có sẵn, phát triển học liệu và chuẩn bị các giáo cụ, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo cho các em học sinh
Theo dõi, đánh giá năng lực của học sinh
Giải đáp thắc mắc của học sinh và phụ huynh về các vấn đề chuyên môn
Tham gia vào việc đón tiếp khách nước ngoài, tổ chức sự kiện cho học sinh và việc quản lý CLB Tiếng Anh
Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ứng viên đang theo học hoặc đã tốt nghiệp Ngành Sư phạm Anh, Ngôn Ngữ Anh hoặc có trình độ Tiếng Anh tốt, có các Chứng Chỉ là một lợi thế
Phát âm chuẩn, có kinh nghiệm giảng dạy
Yêu trẻ, hoạt bát, có tinh thần cầu tiến
Thành thạo tin học văn phòng
Phát âm chuẩn, có kinh nghiệm giảng dạy
Yêu trẻ, hoạt bát, có tinh thần cầu tiến
Thành thạo tin học văn phòng
Tại CÔNG TY TNHH DREAM WAY HORIZONS Thì Được Hưởng Những Gì
Lương theo năng lực, từ 100,000 – 300,000/ giờ
Thưởng lễ , tết, sinh nhật và áp dụng các chính sách BHXH theo quy định của Nhà nước
Được đào tạo các kỹ năng và kiến thức cần thiết về giảng dạy
Được hướng dẫn về định hướng nghề nghiệp và mở rộng các mối quan hệ với bạn bè trong và ngoài nước.
Thưởng lễ , tết, sinh nhật và áp dụng các chính sách BHXH theo quy định của Nhà nước
Được đào tạo các kỹ năng và kiến thức cần thiết về giảng dạy
Được hướng dẫn về định hướng nghề nghiệp và mở rộng các mối quan hệ với bạn bè trong và ngoài nước.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DREAM WAY HORIZONS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI