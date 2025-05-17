Tuyển Giáo viên tiếng Anh Anh Ngữ Ms Hoa làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Anh Tại Anh Ngữ Ms Hoa
- Hồ Chí Minh: 63 Đồng Khởi, Biên Hoà ...và 5 địa điểm khác, Thành phố Thủ Dầu Một
Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương Thỏa thuận
Khu vực tuyển dụng:
Khu vực Miền Bắc: Hà Nội - Hải Phòng - Bắc Ninh
Miền Trung: Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh - Đà Nẵng
Miền Nam: Hồ Chí Minh - Vũng Tàu - Nha Trang - Đồng Nai - Bình Dương
- Giảng dạy các khóa Luyện Thi IELTS; Tiếng Anh Giao tiếp; TOEIC, KID của hệ thống
- Chăm sóc học viên tận tình và đánh giá tiến bộ của học viên trong suốt khóa học
- Thời gian ca dạy TOEIC/Giao tiếp/Junior (ca 90 phút):
+ Ca 1: từ 17h45
+ Ca 2: từ 19h30
- Thời gian dạy lớp Ielts (ca 120 phút):
- Ca 1: 17h45 - 19h45
- Ca 2: 20h00 - 22h00
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm giảng dạy
- Giáo viên dạy IELTS phải có chứng chỉ IELTS 8.0
- Giáo viên dạy TOEIC phải có chứng chỉ TOEIC 970 hoặc 340
- Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng truyền đạt tốt
- Nhiệt huyết, tận tâm, yêu thích công việc giảng dạy
- Vui vẻ, thân thiện, cởi mở và ham học hỏi
Tại Anh Ngữ Ms Hoa Thì Được Hưởng Những Gì
- Giáo viên Fulltime được tham gia đầy đủ các chế độ Bảo hiểm, thưởng...
- Rate ca dạy Part-time (tùy mảng Online - Offline và level lớp):
+ Junior: 200.000 - 400.000 VNĐ/ca
+ TOEIC - Giao tiếp: 400.000 - 500.000 VNĐ/ca
+ IELTS Offline: 500.000 - 800.000 VNĐ/ca
+ Hỗ trợ học viên làm bài test, chấm bài thi học viên, dạy bổ trợ, lớp phễu...
+ Tiền Internet nếu giảng dạy Online, tỉ lệ chuyên cần, ca vượt.
- Làm việc trong môi trường giáo dục và đào tạo chuyên nghiệp, có thể phát huy được tối đa khả năng của bản thân.
- Được đào tạo, hướng dẫn và thực hành trực tiếp các kỹ năng quản lý, giảng dạy từ bộ phận chuyên môn.
- Cơ hội được thăng tiến và trải nghiệm các mảng công việc khác nhau theo nguyện vọng và năng lực của ứng viên.
- Chế độ du lịch, nghỉ mát hàng năm.
- Thưởng Tết, lễ trong năm: 20/11, 20/10, 8/3, 30/4-1/5,....
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Anh Ngữ Ms Hoa
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
