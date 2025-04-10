Tuyển Giáo viên tiếng Trung CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN GIẢI PHÁP GIẢNG DẠY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 400000 - 1 Triệu

Mức lương 400000 - 1 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Trung Với Mức Lương 400000 - 1 Triệu

Lên kế hoạch và chuẩn bị bài giảng, tài liệu giảng dạy phù hợp với trình độ học viên.

Thực hiện giảng dạy tiếng Trung theo giáo trình đã được phê duyệt, đảm bảo chất lượng giảng dạy.

Tạo môi trường học tập tích cực, khuyến khích học viên tham gia tích cực vào các hoạt động lớp học.

Đánh giá năng lực và tiến độ học tập của học viên, đưa ra phản hồi và hướng dẫn kịp thời.

Sử dụng các phương pháp giảng dạy đa dạng, sáng tạo để thu hút sự chú ý và nâng cao hiệu quả học tập của học viên.

Cập nhật kiến thức và phương pháp giảng dạy mới để đáp ứng nhu cầu của học viên.

Tham gia các hoạt động chuyên môn của trường/trung tâm, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy với đồng nghiệp.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 400000 - 1 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành sư phạm tiếng Trung hoặc các chuyên ngành liên quan.

Không yêu cầu kinh nghiệm, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm giảng dạy tiếng Trung.

Có kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói rõ ràng, dễ hiểu.

Có khả năng truyền đạt kiến thức hiệu quả, tạo động lực học tập cho học viên.

Có khả năng sử dụng thành thạo các phương tiện hỗ trợ giảng dạy (máy tính, trình chiếu,...)

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có tinh thần trách nhiệm cao, yêu nghề, nhiệt tình với công việc.

Thành thạo tiếng Trung (HSK 5 trở lên) và tiếng Việt.

Tại CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN GIẢI PHÁP GIẢNG DẠY Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding của công ty.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, năng động.

Có cơ hội được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN GIẢI PHÁP GIẢNG DẠY

