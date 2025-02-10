Tuyển Giáo viên tiếng Trung Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại Thanh Giang làm việc tại Bắc Giang thu nhập 7 - 9 Triệu

Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại Thanh Giang
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại Thanh Giang

Giáo viên tiếng Trung

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Trung Tại Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại Thanh Giang

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Giang: Thôn Trám, xã Mỹ Hà, huyện Lạng Giang, Bắc Giang, Lạng Giang, Thành phố Bắc Giang

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Trung Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

- Giảng dạy và quản lý các lớp tiếng Trung
- Truyền đạt đầy đủ kiến thức, kỹ năng học và luyện thi tiếng Trung đồng thời kết hợp giới thiệu về văn hóa Đài Loan thông qua việc giảng dạy.
- Kiểm tra đánh giá tiến bộ học tập của học sinh và điều chỉnh tiến độ giảng dạy theo thực tế.
- Thực hiện báo cáo và các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Biết tiếng Trung phồn thể (giản thể cũng ok sẽ được công ty đào tạo thêm), có bằng HSK3/ Tocfl 3 trở lên
- Ưu tiên ứng viên đã từng Du học Đài Loan, có kinh nghiệm giảng dạy, ôn phỏng vấn Văn phòng Đài Bắc
- Ưu tiên những người đã có kinh nghiệm giảng dạy tiếng Trung cho Du học sinh
- Có khả năng sư phạm, đàm thoại tốt, yêu thích công việc đào tạo, giảng dạy
- Dạy partime theo giờ từ 8-11h và chiều từ 13-16h

Tại Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại Thanh Giang Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản dạy + thưởng xuất cảnh +các loại phụ cấp: Ăn trưa, lớp đông, điện thoại...Nếu dạy partime lương thỏa thuận theo ca dạy, nếu partime lương thỏa thuận theo ca dạy
- Thưởng các dịp lễ tết, thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh...
- Chế độ Bảo hiểm, phép năm, lương tháng 13 theo kết quả kinh doanh
- Cơ hội làm việc, giao lưu học hỏi với giáo viên, khách hàng người Đài Loan
- Môi trường làm việc năng động, luôn tạo điều kiện cho các bạn trẻ phát huy năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại Thanh Giang

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Khu X2A, Phường Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội

