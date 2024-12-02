Tuyển Giáo viên tiểu học CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC QUỐC TẾ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiểu học Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC QUỐC TẾ
Mức lương
10 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: KĐT Khai Sơn, Thượng Thanh, Long Biên, Quận Long Biên
Mô Tả Công Việc Giáo viên tiểu học Với Mức Lương 10 - 14 Triệu
Xây dựng, lên kế hoạch giảng dạy
Chủ nhiệm lớp
Phối kết hợp với cha mẹ học sinh
Đánh giá, xếp loại học sinh
Tổ chức sự kiện
Thực hiện các công việc theo sự phân công của Nhà trường
Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Đại học đúng chuyên ngành
Yêu nghề, yêu trẻ, có tinh thần trách nhiệm và tâm huyết với công việc
Các kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, giải quyết tình huống sư phạm và làm việc nhóm tốt
Năng động, tinh thần học hỏi và sẵn sàng đổi mới phương pháp dạy học
Tuổi đời dưới 40 tuổi, ngoài hình ưa nhìn, đủ sức khỏe để đảm nhận công việc
Giọng nói chuẩn
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC QUỐC TẾ Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh theo công việc
Chế độ thưởng, hưởng kì nghỉ hè, nghỉ lễ Tết, chế độ phúc lợi xã hội (BHXH, BHYT, BHTN, chăm sóc sức khỏe, ăn trưa, đồng phục,..) theo quy định của Nhà trường và quy định chung của Luật Lao động
Được huấn luyện, đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ bởi đội ngũ cố vấn giáo dục nhiều kinh nghiệm và tâm huyết với nghề
Có cơ hội thăng tiến, phát triển bản thân, phát triển nghề nghiệp cao
Được làm việc trong môi trường giáo dục chuyên nghiệp, tích cực, thân thiện với sự tương hỗ, chia sẻ tuyệt vời của đồng nghiệp
Được cống hiến, làm việc hết mình và được lãnh đạo, tập thể ghi nhận.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC QUỐC TẾ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
