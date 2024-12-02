Tuyển Giáo viên tiểu học CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC QUỐC TẾ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu

Mức lương 10 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: KĐT Khai Sơn, Thượng Thanh, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiểu học Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

Xây dựng, lên kế hoạch giảng dạy

Chủ nhiệm lớp

Phối kết hợp với cha mẹ học sinh

Đánh giá, xếp loại học sinh

Tổ chức sự kiện

Thực hiện các công việc theo sự phân công của Nhà trường

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học đúng chuyên ngành

Yêu nghề, yêu trẻ, có tinh thần trách nhiệm và tâm huyết với công việc

Các kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, giải quyết tình huống sư phạm và làm việc nhóm tốt

Năng động, tinh thần học hỏi và sẵn sàng đổi mới phương pháp dạy học

Tuổi đời dưới 40 tuổi, ngoài hình ưa nhìn, đủ sức khỏe để đảm nhận công việc

Giọng nói chuẩn

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC QUỐC TẾ Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh theo công việc

Chế độ thưởng, hưởng kì nghỉ hè, nghỉ lễ Tết, chế độ phúc lợi xã hội (BHXH, BHYT, BHTN, chăm sóc sức khỏe, ăn trưa, đồng phục,..) theo quy định của Nhà trường và quy định chung của Luật Lao động

Được huấn luyện, đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ bởi đội ngũ cố vấn giáo dục nhiều kinh nghiệm và tâm huyết với nghề

Có cơ hội thăng tiến, phát triển bản thân, phát triển nghề nghiệp cao

Được làm việc trong môi trường giáo dục chuyên nghiệp, tích cực, thân thiện với sự tương hỗ, chia sẻ tuyệt vời của đồng nghiệp

Được cống hiến, làm việc hết mình và được lãnh đạo, tập thể ghi nhận.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC QUỐC TẾ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin