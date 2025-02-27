Tuyển Giáo viên Unity CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BÁCH KHOA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 5 đường Điện Biên Phủ, phường Điện Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Giáo viên Unity Với Mức Lương Thỏa thuận

· Phối hợp với các bên liên quan để lập kế hoạch thi công.

· Theo dõi vật tư của dự án do mình phụ trách báo cáo lại tình trạng với cấp trên để có kế hoạch bổ sung

· Xử lý các vấn đề không hợp lý trong bản vẽ và thực tế

· Thực hiện các biện pháp an toàn trong quá trình thi công, đào tạo nhân viên về quy trình an toàn và xử lý tình huống khẩn cấp.

· Phát hiện và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công.

· Quản lý chất lượng, khối lượng thi công/HSE của thầu phụ, triển khai nghiệm thu khối lượng thực hiện của thầu phụ.

· Chuẩn bị hồ sơ và công tác nghiệm thu dự án với chủ đầu tư và các bên liên quan

· Hoàn thiện Thiết kế thi công theo yêu cầu của các cơ quan chức năng (PCCC,GPXD,..)

· Báo cáo về tiến độ thi công, vấn đề phát sinh và các biện pháp khắc phục cho cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học tốt nghiệp ngành Điện-Điện Tử, Kỹ sư xây dựng, Cơ-Điện Tử, các chuyên ngành có liên quan.

Kinh nghiệm từ 2năm trở lên (ưu tiên kinh nghiệm Solar)

Chứng chỉ đã qua các khóa đào tạo chuyên ngành theo yêu cầu chức danh/công việc:

:

Chứng chỉ hành nghề giám sát hạng 3 trở lên

Chứng chỉ ATLĐ nhóm 1

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BÁCH KHOA Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương : Thỏa thuận

• Bảo hiểm 24/24

•Tham gia BHXH, BHYT theo luật nhà nước

•Chế độ thưởng thường niên, thưởng theo mục tiêu doanh số tổng công ty

• Cơ hội thăng tiến, nâng cao trình độ, được đào tạo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BÁCH KHOA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.