Tuyển Giáo viên Unity Công Ty Cổ Phần Rsquare Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 2, Tòa Chelsea Residecens, 48 Trần Kim Xuyến, Yên Hòa, Hà Nội

· Quản lý và giám sát thi công nội thất văn phòng

· Quản lý và giám sát thi công nội thất nhà xưởng

BẮT BUỘC

· Tốt nghiệp Đại học, các chuyên ngành liên quan

· Không yêu cầu kinh nghiệm - ưu tiên có kinh nghiệm làm việc tại các công ty thiết kế nội thất

· Có thể sử dụng CAD/ SketchUp/ Photoshop/ Illustrator/ PPT

· Chứng chỉ hành nghề

·Giao tiếp cơ bản tiếng Anh

ƯU TIÊN

· Có kinh nghiệm về thiết kế, lên bản vẽ văn phòng, nhà ở ( cung cấp hồ sơ chứng minh năng lực)

THÔNG TIN KHÁC:

· Địa chỉ: Tầng 2, Tòa Chelsea Residecens, 48 Trần Kim Xuyến, Yên Hòa, Hà Nội

· Thời gian làm việc: Thứ 2 đến Thứ 6 (8h-17h) nghỉ trưa 1 tiếng

· Thứ 7 (8h-12h) 1 ngày/tháng

(Sẽ có phát sinh tùy thuộc vào công trình dự án)

QUYỀN LỢI:

· Lương: Thỏa thuận

· Trang bị phương tiện làm việc: máy vi tính , điện thoại

· Được đóng đầy đủ các chế độ bảo hiểm: BHXH, BHYT, BHTN... khi trở thành nhân viên chính thức

· Bảo hiểm PIT

· Được hưởng đầy đủ các chế độ của công ty: thưởng tết, lễ

· Thưởng tháng sinh nhật

