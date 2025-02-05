Tuyển Giáo viên Unity Công Ty Cổ Phần Rsquare Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Unity Tại Công Ty Cổ Phần Rsquare Việt Nam
- Hà Nội:
- Tầng 2, Tòa Chelsea Residecens, 48 Trần Kim Xuyến, Yên Hòa, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Giáo viên Unity Với Mức Lương Thỏa thuận
· Quản lý và giám sát thi công nội thất văn phòng
· Quản lý và giám sát thi công nội thất nhà xưởng
BẮT BUỘC
· Tốt nghiệp Đại học, các chuyên ngành liên quan
· Không yêu cầu kinh nghiệm - ưu tiên có kinh nghiệm làm việc tại các công ty thiết kế nội thất
· Có thể sử dụng CAD/ SketchUp/ Photoshop/ Illustrator/ PPT
· Chứng chỉ hành nghề
·Giao tiếp cơ bản tiếng Anh
ƯU TIÊN
· Có kinh nghiệm về thiết kế, lên bản vẽ văn phòng, nhà ở ( cung cấp hồ sơ chứng minh năng lực)
THÔNG TIN KHÁC:
· Địa chỉ: Tầng 2, Tòa Chelsea Residecens, 48 Trần Kim Xuyến, Yên Hòa, Hà Nội
· Thời gian làm việc: Thứ 2 đến Thứ 6 (8h-17h) nghỉ trưa 1 tiếng
· Thứ 7 (8h-12h) 1 ngày/tháng
(Sẽ có phát sinh tùy thuộc vào công trình dự án)
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
· Tốt nghiệp Đại học, các chuyên ngành liên quan
· Không yêu cầu kinh nghiệm - ưu tiên có kinh nghiệm làm việc tại các công ty thiết kế nội thất
· Có thể sử dụng CAD/ SketchUp/ Photoshop/ Illustrator/ PPT
· Chứng chỉ hành nghề
·Giao tiếp cơ bản tiếng Anh
ƯU TIÊN
· Có kinh nghiệm về thiết kế, lên bản vẽ văn phòng, nhà ở ( cung cấp hồ sơ chứng minh năng lực)
THÔNG TIN KHÁC:
· Địa chỉ: Tầng 2, Tòa Chelsea Residecens, 48 Trần Kim Xuyến, Yên Hòa, Hà Nội
· Thời gian làm việc: Thứ 2 đến Thứ 6 (8h-17h) nghỉ trưa 1 tiếng
· Thứ 7 (8h-12h) 1 ngày/tháng
(Sẽ có phát sinh tùy thuộc vào công trình dự án)
QUYỀN LỢI:
· Lương: Thỏa thuận
· Trang bị phương tiện làm việc: máy vi tính , điện thoại
· Được đóng đầy đủ các chế độ bảo hiểm: BHXH, BHYT, BHTN... khi trở thành nhân viên chính thức
· Bảo hiểm PIT
· Được hưởng đầy đủ các chế độ của công ty: thưởng tết, lễ
· Thưởng tháng sinh nhật
Tại Công Ty Cổ Phần Rsquare Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
· Trang bị phương tiện làm việc: máy vi tính , điện thoại
· Được đóng đầy đủ các chế độ bảo hiểm: BHXH, BHYT, BHTN... khi trở thành nhân viên chính thức
· Bảo hiểm PIT
· Được hưởng đầy đủ các chế độ của công ty: thưởng tết, lễ
· Thưởng tháng sinh nhật
Ngành nghề: Kiến trúc, Nội ngoại thất, Xây dựng
Kinh nghiệm: 0 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hà Nội
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Rsquare Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI