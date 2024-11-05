Tuyển Giáo viên Unity Công Ty TNHH TM – Kỹ Thuật Đức Dương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Xây dựng tiến độ thi công, xử lý kỹ thuật và quản lý chất lượng công trình.

Giải quyết các vấn đề liên quan đến kỹ thuật.

Am hiểu bản vẽ, khối lượng về phần cơ, cấp thoát nước, phòng cháy chữa cháy, điều hòa không khí.

Tổ chức quản lý thi công trên công trường theo đúng nội dung hợp đồng, bản vẽ đã được phê duyệt đúng tiến độ thi công, đạt yêu cầu chất lượng.

Kiểm tra, giám sát, đôn đốc các công việc trên công trường, đưa ra biện pháp thi công hợp lý trên công trường, đề xuất những giải pháp có hiệu quả nhất để thực hiện dự án theo đúng tiến độ, chất lượng.

Điều phối hoạt động của các thầu phụ, tổ đội, nhân công trong công trình làm việc hiệu quả.

Báo cáo các công việc hàng ngày cho cấp trên.

Yêu cầu đi dự án tỉnh.

Tốt nghiệp cao đẳngtrở lên các chuyên chuyên ngành: Cơ khí, kỹ thuật nhiệt, cấp thoát nước.

Có kinh nghiệm 3năm trở lên ở ở vị trí giám sát, ưu tiên kinh nghiệm làm cho nhà thầu Nhật Bản.

Có kinh nghiệm về các hệ thống cơ điện, đường ống tại dự án nhà máy công nghiệp.

Trung thực, quyết đoán và cẩn thận.

Kỹ năng giao tiếp, ứng xử, giải quyết vấn đề.

Ngành nghề: Cơ khí / Ô tô / Tự động hóa, Dầu khí

Kinh nghiệm: 3 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hồ Chí Minh