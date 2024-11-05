Tuyển Giáo viên Unity Công Ty TNHH TM – Kỹ Thuật Đức Dương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Giáo viên Unity Công Ty TNHH TM – Kỹ Thuật Đức Dương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH TM – Kỹ Thuật Đức Dương
Ngày đăng tuyển: 05/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/12/2024
Công Ty TNHH TM – Kỹ Thuật Đức Dương

Giáo viên Unity

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Unity Tại Công Ty TNHH TM – Kỹ Thuật Đức Dương

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 108 Nguyễn Minh Hoàng, Phường 12, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Giáo viên Unity Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng tiến độ thi công, xử lý kỹ thuật và quản lý chất lượng công trình.
Giải quyết các vấn đề liên quan đến kỹ thuật.
Am hiểu bản vẽ, khối lượng về phần cơ, cấp thoát nước, phòng cháy chữa cháy, điều hòa không khí.
Tổ chức quản lý thi công trên công trường theo đúng nội dung hợp đồng, bản vẽ đã được phê duyệt đúng tiến độ thi công, đạt yêu cầu chất lượng.
Kiểm tra, giám sát, đôn đốc các công việc trên công trường, đưa ra biện pháp thi công hợp lý trên công trường, đề xuất những giải pháp có hiệu quả nhất để thực hiện dự án theo đúng tiến độ, chất lượng.
Điều phối hoạt động của các thầu phụ, tổ đội, nhân công trong công trình làm việc hiệu quả.
Báo cáo các công việc hàng ngày cho cấp trên.
Yêu cầu đi dự án tỉnh.
Tốt nghiệp cao đẳngtrở lên các chuyên chuyên ngành: Cơ khí, kỹ thuật nhiệt, cấp thoát nước.
Có kinh nghiệm 3năm trở lên ở ở vị trí giám sát, ưu tiên kinh nghiệm làm cho nhà thầu Nhật Bản.
Có kinh nghiệm về các hệ thống cơ điện, đường ống tại dự án nhà máy công nghiệp.
Trung thực, quyết đoán và cẩn thận.
Kỹ năng giao tiếp, ứng xử, giải quyết vấn đề.
Ngành nghề: Cơ khí / Ô tô / Tự động hóa, Dầu khí
Kinh nghiệm: 3 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hồ Chí Minh

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu đi dự án tỉnh.
Tốt nghiệp cao đẳngtrở lên các chuyên chuyên ngành: Cơ khí, kỹ thuật nhiệt, cấp thoát nước.
Có kinh nghiệm 3năm trở lên ở ở vị trí giám sát, ưu tiên kinh nghiệm làm cho nhà thầu Nhật Bản.
Có kinh nghiệm về các hệ thống cơ điện, đường ống tại dự án nhà máy công nghiệp.
Trung thực, quyết đoán và cẩn thận.
Kỹ năng giao tiếp, ứng xử, giải quyết vấn đề.

Tại Công Ty TNHH TM – Kỹ Thuật Đức Dương Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH TM – Kỹ Thuật Đức Dương

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH TM – Kỹ Thuật Đức Dương

Công Ty TNHH TM – Kỹ Thuật Đức Dương

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 106-108 Nguyễn Minh Hoàng, P.12, Q.Tân Bình

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

