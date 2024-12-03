Tuyển Giáo viên Unity CÔNG TY CỔ PHẦN SAVA M.E làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN SAVA M.E
Ngày đăng tuyển: 03/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SAVA M.E

Giáo viên Unity

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Unity Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SAVA M.E

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Giáo viên Unity Với Mức Lương Thỏa thuận

Triển khai bản vẽ thi công (Shop Drawing) trên cơ sở bản vẽ thiết kế (Design) có sẵn;
Bóc tách khối lượng dựa trên bản vẽ thi công, lên kế hoạch đặt hàng vật tư thi công nhập về công trình;
Quản lý, giám sát các đội thi công đảm bảo được tiến độ, chất lượng công trình;
Thực hiện hồ sơ trình duyệt, nghiệm thu, hồ sơ claim thanh toán..;
Chủ động phối hợp với chủ đầu tư, tư vấn giám sát để triển khai công việc tại công trình.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, dưới 30 tuổi.
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Nhiệt - Điện Lạnh (Cơ Điện Lạnh);
Trên 01 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thi công hệ thống điều hòa không khí và thông gió hệ VRV/VRF, Chiller,.. (đối với sinh viên mới tốt nghiệp yêu cầu tốt nghiệp loại khá trở lên và có kiến thức thực tế);
Sử dụng thành thạo AutoCAD, Revit, MS Word, MS Excel,..
Có khả năng thích ứng nhanh với công việc, năng động, nhiệt huyết.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SAVA M.E Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: thỏa thuận;
Được làm việc trong môi trường năng động, hiện đại, nhiệt tình hỗ trợ, thuận lợi cho việc phát triển "thương hiệu" cá nhân, cơ hội thăng tiến cao;
Lương tháng 13, thưởng theo lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh và mức độ hoàn thành công việc được giao;
Được hưởng các chế độ theo quy định của Nhà nước: BHXH, BHYT, BHTN;
Các phúc lợi khác theo quy định của công ty: Thưởng lễ, tết, sinh nhật nhân viên, du lịch hằng năm,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SAVA M.E

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN SAVA M.E

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, 168/75 Nguyễn Gia Trí, phường 25, quận Bình Thạnh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

