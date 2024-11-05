Tuyển Giáo viên Unity Công ty Cổ Phần Xây Dựng, Đầu Tư và Phát Triển Lĩnh Phong Conic làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Quảng Nam: - Đak Cheung, Sekong, Lào, giáp ranh Tỉnh Quảng Nam

Mô Tả Công Việc Giáo viên Unity Với Mức Lương Thỏa thuận

Làm việc tại Dự án ở Đak Cheung, Sekong, Lào - giáp ranh Tỉnh Quảng Nam

- Quản lý thiết kế.

- Quản lý tổ chức thi công với vai trò cán bộ giám sát của Tổng thầu.

- Quản lý tiến độ, chất lượng, an toàn của các đơn vị thầu phụ.

- Quản lý hồ sơ khối lượng phục vụ nghiệm thu thanh quyết toán.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban Điều hành dự án.

1. Phẩm chất cá nhân

- Trung thực, có đạo đức nghề nghiệp.

- Giao tiếp tốt.

- Tác phong làm việc chuyên nghiệp, tự chủ sắp xếp công việc.

2. Năng lực làm việc:

- Tốt nghiệp đại họcchuyên ngành có liên quan

-Có kinh nghiệm,kiến thức về quản lýthi công dự án tổ hợp, xây dựng nhà xưởng, nhà cao tầng.

- Ưu tiên:

Biết tiếng Lào hoặc đã làm việc tại Lào.

Có chứng chỉ giám sát công trình hạng 1.

Ngành nghề: Xây dựng, Bất động sản

Kinh nghiệm: 3 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hồ Chí MinhĐà NẵngQuảng Nam

