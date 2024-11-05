Tuyển Giáo viên Unity Công ty Cổ Phần Xây Dựng, Đầu Tư và Phát Triển Lĩnh Phong Conic làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ Phần Xây Dựng, Đầu Tư và Phát Triển Lĩnh Phong Conic
Ngày đăng tuyển: 05/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/12/2024
Giáo viên Unity

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Quảng Nam:

- Đak Cheung, Sekong, Lào, giáp ranh Tỉnh Quảng Nam

Làm việc tại Dự án ở Đak Cheung, Sekong, Lào - giáp ranh Tỉnh Quảng Nam
- Quản lý thiết kế.
- Quản lý tổ chức thi công với vai trò cán bộ giám sát của Tổng thầu.
- Quản lý tiến độ, chất lượng, an toàn của các đơn vị thầu phụ.
- Quản lý hồ sơ khối lượng phục vụ nghiệm thu thanh quyết toán.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban Điều hành dự án.
1. Phẩm chất cá nhân
- Trung thực, có đạo đức nghề nghiệp.
- Giao tiếp tốt.
- Tác phong làm việc chuyên nghiệp, tự chủ sắp xếp công việc.
2. Năng lực làm việc:
- Tốt nghiệp đại họcchuyên ngành có liên quan
-Có kinh nghiệm,kiến thức về quản lýthi công dự án tổ hợp, xây dựng nhà xưởng, nhà cao tầng.
- Ưu tiên:
Biết tiếng Lào hoặc đã làm việc tại Lào.
Có chứng chỉ giám sát công trình hạng 1.
Công ty Cổ Phần Xây Dựng, Đầu Tư và Phát Triển Lĩnh Phong Conic

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lô 13B - KDC Conic, Nguyễn Văn Linh, Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh

