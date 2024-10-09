Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo Công ty Cổ Phần Truyền Thông và Giải Trí HG Media làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 8 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing/PR/Quảng cáo Tại Công ty Cổ Phần Truyền Thông và Giải Trí HG Media
- Hà Nội: 136 Hoàng Ngân, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương Từ 8 Triệu
Thiết kế sản phẩm cho các dự án âm nhạc của công ty bao gồm: Graphic artwork, Digital banner, Các video cơ bản.
Thiết kế thumbnail Youtube cho các thể loại âm nhạc khác nhau.
Phối hợp cùng với bộ phận khác để hoàn thành các yêu cầu thiết kế của công ty.
Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp khóa học/trường lớp đào tạo về chuyên môn Thiết kế đồ họa.
Sử dụng tốt các phần mềm Adobe cơ bản như Photoshop, Ilustrator...
Có kinh nghiệm ít nhất 6 tháng trong lĩnh vực Design
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sử dụng các phần mềm AI như Mid Journey, Stable Diffusion
Yêu thích âm nhạc và nghệ thuật quốc tế.
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực chỉnh sửa ảnh, tư duy thiết kế, mỹ thuật.
Có tư duy thẩm mỹ, khả năng sáng tạo theo phong cách artwork, fantasy ...
Nắm bắt tốt các trend thumbnail thị trường và yêu thích âm nhạc.
Có tinh thần trách nhiệm và chịu được áp lực công việc cao.
Gửi portfolio kèm CV khi ứng tuyển.
Tại Công ty Cổ Phần Truyền Thông và Giải Trí HG Media Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương khởi điểm: Lương + phụ cấp ăn trưa đi lại 900.000VNĐ/tháng Fresher: 6.000.000 VNĐ – 8.000.000 VNĐ/ tháng Junior: từ 8.000.000 VNĐ
Fresher: 6.000.000 VNĐ – 8.000.000 VNĐ/ tháng Junior: từ 8.000.000 VNĐ
Fresher: 6.000.000 VNĐ – 8.000.000 VNĐ/ tháng
Junior: từ 8.000.000 VNĐ
Hỗ trợ máy tính làm việc
Xét tăng lương 2 lần/ năm, thưởng lương tháng thứ 13,các dịp lễ tết, ....
Hưởng các quyền lợi theo quy định của Nhà nước (đóng BHYT, BHXH, BHTN)
Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định công ty: sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ.
Tháng phụ nữ, đàn ông hưởng 1/2 mức thưởng Tết
Nghỉ phép 12 ngày/ năm, lễ, Tết theo quy định Nhà nước
Được tham gia các hoạt động Company Trip mỗi năm.
Môi trường trẻ trung, văn hóa cởi mở, thoải mái, chuyên nghiệp trong công việc
Được đào tạo và được hướng dẫn bởi Leader và Manager.
THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM
Từ thứ 2 đến thứ 7, nghỉ 2 thứ 7/tháng Thời gian: 8h30 đến 18h (nghỉ trưa 2 tiếng) Địa điểm: Số 136 Hoàng Ngân, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Từ thứ 2 đến thứ 7, nghỉ 2 thứ 7/tháng
Thời gian: 8h30 đến 18h (nghỉ trưa 2 tiếng)
Địa điểm: Số 136 Hoàng Ngân, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Số 136 Hoàng Ngân, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Truyền Thông và Giải Trí HG Media
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
