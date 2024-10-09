Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo Công ty Cổ Phần Truyền Thông và Giải Trí HG Media làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 8 Triệu

Mức lương Từ 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 136 Hoàng Ngân, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương Từ 8 Triệu

Thiết kế sản phẩm cho các dự án âm nhạc của công ty bao gồm: Graphic artwork, Digital banner, Các video cơ bản. Thiết kế thumbnail Youtube cho các thể loại âm nhạc khác nhau. Phối hợp cùng với bộ phận khác để hoàn thành các yêu cầu thiết kế của công ty.

Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp khóa học/trường lớp đào tạo về chuyên môn Thiết kế đồ họa. Sử dụng tốt các phần mềm Adobe cơ bản như Photoshop, Ilustrator... Có kinh nghiệm ít nhất 6 tháng trong lĩnh vực Design Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sử dụng các phần mềm AI như Mid Journey, Stable Diffusion Yêu thích âm nhạc và nghệ thuật quốc tế. Có kinh nghiệm trong lĩnh vực chỉnh sửa ảnh, tư duy thiết kế, mỹ thuật. Có tư duy thẩm mỹ, khả năng sáng tạo theo phong cách artwork, fantasy ... Nắm bắt tốt các trend thumbnail thị trường và yêu thích âm nhạc. Có tinh thần trách nhiệm và chịu được áp lực công việc cao. Gửi portfolio kèm CV khi ứng tuyển.

Tại Công ty Cổ Phần Truyền Thông và Giải Trí HG Media Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương khởi điểm: Lương + phụ cấp ăn trưa đi lại 900.000VNĐ/tháng Fresher: 6.000.000 VNĐ – 8.000.000 VNĐ/ tháng Junior: từ 8.000.000 VNĐ Hỗ trợ máy tính làm việc Xét tăng lương 2 lần/ năm, thưởng lương tháng thứ 13,các dịp lễ tết, .... Hưởng các quyền lợi theo quy định của Nhà nước (đóng BHYT, BHXH, BHTN) Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định công ty: sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ. Tháng phụ nữ, đàn ông hưởng 1/2 mức thưởng Tết Nghỉ phép 12 ngày/ năm, lễ, Tết theo quy định Nhà nước Được tham gia các hoạt động Company Trip mỗi năm. Môi trường trẻ trung, văn hóa cởi mở, thoải mái, chuyên nghiệp trong công việc Được đào tạo và được hướng dẫn bởi Leader và Manager.

THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Từ thứ 2 đến thứ 7, nghỉ 2 thứ 7/tháng Thời gian: 8h30 đến 18h (nghỉ trưa 2 tiếng) Địa điểm: Số 136 Hoàng Ngân, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Địa điểm: Số 136 Hoàng Ngân, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Truyền Thông và Giải Trí HG Media

