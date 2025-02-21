Tuyển Hỗ trợ kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT C.B.L làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Tuyển Hỗ trợ kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT C.B.L làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT C.B.L
Ngày đăng tuyển: 21/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/03/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT C.B.L

Hỗ trợ kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hỗ trợ kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT C.B.L

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 7 (nghỉ 01 ngày thứ 7 trong tháng)., Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Hỗ trợ kinh doanh Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Làm file hợp đồng, báo giá, tổng hợp file báo giá và chứng từ khác liên quan tới đơn hàng.
- Làm file proposal, lên ý tưởng và tìm mẫu theo yêu cầu của khách hàng.
- Soạn mẫu gửi cho khách, đi ký mẫu và bàn giao mẫu cho Phòng sản xuất.
- Trao đổi với khách về đơn hàng qua chat/ điện thoại/ gặp trực tiếp, bàn giao thông tin khách đã chốt tới Phòng sản xuất và Phòng thiết kế để triển khai đơn hàng.
- Theo dõi đơn hàng từ khi bắt đầu sản xuất cho tới khi giao hàng xong, cập nhật thông tin và xử lý vấn đề kịp thời nếu có phát sinh.
- Chăm sóc khách hàng cũ, phát triển khách hàng mới.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên (ưu tiên người có kinh nghiệm vị trí Sales Admin).
- Thành thạo tin học văn phòng (Wold, Excel, PowerPoint).
- Trung thực, chịu khó, kỹ lưỡng trong công việc, có trách nhiệm, chịu áp lực công việc.
- Nhiệt tình, vui vẻ với khách hàng và đồng nghiệp, sẵn sàng tăng ca khi cần.
- Thường xuyên đi ra ngoài (gửi mẫu/ duyệt mẫu/...).
- Độ tuổi: 22 – 30 tuổi.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT C.B.L Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 - 12 triệu VND
Lương cứng: 10 - 12 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT C.B.L

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT C.B.L

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT C.B.L

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, Phòng 4.60-4.61, Khu I, Tòa nhà The Prince Residence, Số 19-21 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11,Quận Phú Nhuận, TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

