Tuyển Hỗ trợ kinh doanh Công ty TNHH Kỹ Thuật NK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 30 Triệu

Công ty TNHH Kỹ Thuật NK
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/03/2025
Công ty TNHH Kỹ Thuật NK

Hỗ trợ kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hỗ trợ kinh doanh Tại Công ty TNHH Kỹ Thuật NK

Mức lương
12 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Cơ hội được đào tạo tại nước ngoài, được tham gia các khóa training chuyên ngành phục vụ cho công việc

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.

- Tham gia đầy đủ các chế độ, chính sách của công ty. Được tham gia team building hàng quý, du lịch hàng năm của công ty.

- Được tăng lương định kỳ hàng năm theo quy định.

- Được hưởng các chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm sức khỏe theo quy định.

- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

- Các ngày nghỉ Tết, lễ, ngày phép, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Hỗ trợ kinh doanh Với Mức Lương 12 - 30 Triệu

• Là chuyên gia kỹ thuật với các hãng thiết bị Rotork, Alfalaval, Danfoss

Với Mức Lương 12 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành: Tự động hóa, cơ điện tử, Hóa quy trình và thiết bị hoặc tương đương
Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm làm việc về thiết bị Rotork hoặc Alfa Laval hoặc Danfoss
Tiếng anh lưu loát, làm việc trực tiếp với Hãng
Có tinh thần học hỏi cao về kỹ thuật để trở thành Chuyên gia tư vấn kỹ thuật chính hãng

Tại Công ty TNHH Kỹ Thuật NK Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 12 triệu VND - 30 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Kỹ Thuật NK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Kỹ Thuật NK

Công ty TNHH Kỹ Thuật NK

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 3/12 Phổ Quang, P.2, Tân Bình

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

