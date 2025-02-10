Tuyển Hỗ trợ kinh doanh Công ty TNHH Kỹ Thuật NK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hỗ trợ kinh doanh Tại Công ty TNHH Kỹ Thuật NK
- Hồ Chí Minh:
- Cơ hội được đào tạo tại nước ngoài, được tham gia các khóa training chuyên ngành phục vụ cho công việc
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.
- Tham gia đầy đủ các chế độ, chính sách của công ty. Được tham gia team building hàng quý, du lịch hàng năm của công ty.
- Được tăng lương định kỳ hàng năm theo quy định.
- Được hưởng các chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm sức khỏe theo quy định.
- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
- Các ngày nghỉ Tết, lễ, ngày phép, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Hỗ trợ kinh doanh Với Mức Lương 12 - 30 Triệu
• Là chuyên gia kỹ thuật với các hãng thiết bị Rotork, Alfalaval, Danfoss
Với Mức Lương 12 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm làm việc về thiết bị Rotork hoặc Alfa Laval hoặc Danfoss
Tiếng anh lưu loát, làm việc trực tiếp với Hãng
Có tinh thần học hỏi cao về kỹ thuật để trở thành Chuyên gia tư vấn kỹ thuật chính hãng
Tại Công ty TNHH Kỹ Thuật NK Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Kỹ Thuật NK
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
