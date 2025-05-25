Tuyển Hỗ trợ kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG TUỆ LÂM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hỗ trợ kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG TUỆ LÂM
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Phường 10, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Hỗ trợ kinh doanh Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
- Xử lý các đơn hàng:
+ Đặt hàng nhà máy và làm việc với nhà máy về các vấn đề phát sinh
+ Liên hệ khách hàng và phối hợp với điều phối sắp xếp giao các đơn hàng.
+ Xử lý trong và sau giao hàng, kết hợp với kế toán công ty và kế toán nhà máy để theo dõi hóa đơn đầu vào đầu ra, hồ sơ thanh toán của từng đơn hàng.
- Hỗ trợ phòng kinh doanh hỏi hàng, báo giá, bổ sung các giấy tờ chứng chỉ.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nữ từ 24 - 30 tuổi.
- Tốt nghiệp cao đẳng/đại học chuyên ngành kinh tế.
- Kinh nghiệm mua hàng/bán hàng/kế toán tối thiểu 2 năm.
- Kỹ năng sử dụng phầm mềm kế toán, excel tốt.
- Có kỹ năng tự sắp xếp, quản lý công việc, nhanh nhẹn.
-Có kỹ năng giao tiếp, làm việc đội nhóm tốt.
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG TUỆ LÂM Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập từ: 8.000.000 - 10.000.000
- Tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định.
- Các chế độ đãi ngộ của công ty tốt.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG TUỆ LÂM
