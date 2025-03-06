Tuyển Hỗ trợ kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VẬT LIỆU Á CỘNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VẬT LIỆU Á CỘNG
Ngày đăng tuyển: 06/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/04/2025
Hỗ trợ kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hỗ trợ kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VẬT LIỆU Á CỘNG

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 1A, Tầng 4 Broadway B Phú Mỹ Hưng, 102 Nguyễn Lương Bằng, Quận 7, TP. HCM

Mô Tả Công Việc Hỗ trợ kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Bạn có muốn làm việc trong một môi trường hiện đại, nơi công nghệ & con người kết hợp để tạo ra đột phá?
Tại A Plus, chúng tôi không chỉ tìm kiếm một thư ký văn phòng thông thường, mà là một Thư ký Văn phòng Số – người có khả năng tổ chức công việc khoa học, làm việc trên nền tảng số và hỗ trợ tuyển dụng nhân tài cho công ty.
Đây là cơ hội dành cho những ai yêu thích công nghệ, thích tối ưu hóa công việc bằng AI, đồng thời có khả năng kết nối, hỗ trợ và làm việc chặt chẽ với đội ngũ lãnh đạo.
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
1️⃣ Quản lý & vận hành văn phòng số
- Sử dụng các nền tảng số (Base, Google Workspace, AI tools…) để sắp xếp, tổ chức công việc văn phòng.
- Hỗ trợ CEO và các bộ phận trong việc lưu trữ, tìm kiếm thông tin một cách khoa học, dễ dàng.
- Đảm bảo văn phòng vận hành hiệu quả, không giấy tờ, tận dụng tối đa công nghệ.
2️⃣ Hỗ trợ tuyển dụng & phát triển nhân tài
- Phối hợp với các nền tảng tuyển dụng (Base e-Hiring, LinkedIn, VietnamWorks, TopCV…) để thu hút và tìm kiếm ứng viên phù hợp.
- Tương tác với ứng viên qua email, tin nhắn, tạo nội dung tuyển dụng hấp dẫn và chuyên nghiệp.
- Hỗ trợ tổ chức phỏng vấn, thu thập dữ liệu và sử dụng AI để phân tích, đánh giá ứng viên.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VẬT LIỆU Á CỘNG Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VẬT LIỆU Á CỘNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 1A, Tầng 4, Tòa nhà Broadway B, 102 Nguyễn Lương Bằng, Phú Mỹ Hưng, P. Tân Phú, Quận 7

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

