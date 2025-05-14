Tuyển Hỗ trợ kinh doanh CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI Xuất nhập khẩu TRUNG MỸ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 10 Triệu

Mức lương 5 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Kho cty gần Tân Thạnh , p Sơn Kỳ, Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Hỗ trợ kinh doanh Với Mức Lương 5 - 10 Triệu

Nhận đơn hàng từ hệ thống và khách hàng.

Kiểm tra thông tin đơn hàng, sản phẩm trước khi đóng gói.

Đóng gói sản phẩm cẩn thận, đảm bảo hàng hóa nguyên vẹn trong quá trình vận chuyển.

Cân đo, kiểm đếm số lượng hàng hóa chính xác.

Ghi nhãn, dán tem mác lên kiện hàng đúng quy định.

Sắp xếp hàng hóa lên xe vận chuyển một cách khoa học, đảm bảo an toàn.

Làm việc theo ca, giờ giấc linh hoạt, tuân thủ quy trình làm việc của công ty.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 5 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo khi vào làm việc (nếu có kinh nghiệm thì ưu tiên).

Trung thực, cẩn thận, chịu khó.

Khả năng làm việc nhóm tốt, có tinh thần trách nhiệm cao.

Sức khỏe tốt, có thể đứng và làm việc liên tục trong nhiều giờ.

Nhanh nhẹn, khéo léo.

Có khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI Xuất nhập khẩu TRUNG MỸ Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, có cơ hội thăng tiến.

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch, nghỉ mát hàng năm.

Có chế độ thưởng tháng 13, thưởng các ngày lễ, tết.

Được đào tạo các kỹ năng cần thiết cho công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI Xuất nhập khẩu TRUNG MỸ

