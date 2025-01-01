Tuyển Hỗ trợ kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT C.B.L làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 60 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hỗ trợ kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT C.B.L
- Hồ Chí Minh: Tiệc công ty, teamwork, du lịch,…, Quận Phú Nhuận
Mô Tả Công Việc Hỗ trợ kinh doanh Với Mức Lương 10 - 60 Triệu
Vị trí: Hỗ trợ kinh doanh - Kinh doanh
- Làm file hợp đồng, báo giá, tổng hợp file báo giá và chứng từ khác liên quan tới đơn hàng.
- Làm file proposal, lên ý tưởng và tìm mẫu theo yêu cầu của khách hàng.
- Soạn mẫu gửi cho khách, đi ký mẫu và bàn giao mẫu cho Phòng sản xuất.
- Trao đổi với khách về đơn hàng qua chat/ điện thoại/ gặp trực tiếp, bàn giao thông tin khách đã chốt tới Phòng sản xuất và Phòng thiết kế để triển khai đơn hàng.
- Theo dõi đơn hàng từ khi bắt đầu sản xuất cho tới khi giao hàng xong, cập nhật thông tin và xử lý vấn đề kịp thời nếu có phát sinh.
- Chăm sóc khách hàng cũ, phát triển khách hàng mới.
Với Mức Lương 10 - 60 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Thành thạo tin học văn phòng (Wold, Excel, PowerPoint).
- Trung thực, chịu khó, kỷ lưỡng trong công việc, có trách nhiệm, chịu áp lực công việc.
- Nhiệt tình, vui vẻ với khách hàng và đồng nghiệp, sẵn sàng làm thêm giờ khi cần.
- Ưu tiên biết tiếng Anh và có kinh nghiệm kinh doanh từ 2 năm trở lên.
- Độ tuổi: 22 – 34 tuổi.
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT C.B.L Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT C.B.L
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
