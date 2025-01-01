Tuyển Hỗ trợ kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT C.B.L làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 60 Triệu

Mức lương 10 - 60 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển Chưa cập nhật Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tiệc công ty, teamwork, du lịch,…, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Hỗ trợ kinh doanh Với Mức Lương 10 - 60 Triệu

Vị trí: Hỗ trợ kinh doanh - Kinh doanh

- Làm file hợp đồng, báo giá, tổng hợp file báo giá và chứng từ khác liên quan tới đơn hàng.

- Làm file proposal, lên ý tưởng và tìm mẫu theo yêu cầu của khách hàng.

- Soạn mẫu gửi cho khách, đi ký mẫu và bàn giao mẫu cho Phòng sản xuất.

- Trao đổi với khách về đơn hàng qua chat/ điện thoại/ gặp trực tiếp, bàn giao thông tin khách đã chốt tới Phòng sản xuất và Phòng thiết kế để triển khai đơn hàng.

- Theo dõi đơn hàng từ khi bắt đầu sản xuất cho tới khi giao hàng xong, cập nhật thông tin và xử lý vấn đề kịp thời nếu có phát sinh.

- Chăm sóc khách hàng cũ, phát triển khách hàng mới.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng ở các nghành: Kinh tế, thương mại, quản trị, đối ngoại, ngôn ngữ học, báo chí,….

- Thành thạo tin học văn phòng (Wold, Excel, PowerPoint).

- Trung thực, chịu khó, kỷ lưỡng trong công việc, có trách nhiệm, chịu áp lực công việc.

- Nhiệt tình, vui vẻ với khách hàng và đồng nghiệp, sẵn sàng làm thêm giờ khi cần.

- Ưu tiên biết tiếng Anh và có kinh nghiệm kinh doanh từ 2 năm trở lên.

- Độ tuổi: 22 – 34 tuổi.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT C.B.L Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 triệu VND - 60 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT C.B.L

