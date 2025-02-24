Tuyển Hỗ trợ kinh doanh Yamazen Viet Nam Co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 8, Tòa nhà Trung tâm Thương mại Tài chính Dầu khí Phú Mỹ Hưng, Số 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Hỗ trợ kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Kiểm soát đơn hàng, công nợ của phòng kinh doanh; quản lý hồ sơ, tài liệu phòng kinh doanh.

- Tiếp nhận điện thoại, xử lý thông tin các cuộc gọi đến phòng kinh doanh, tư vấn bán hàng qua điện thoại cho khách hàng, giải đáp thắc mắc của khách hàng, đối tác liên quan đến hoạt động kinh doanh, bán hàng của công ty.

- Thực hiện giao dịch trao đổi với các đối tác Nhật Bản.

- Tập hợp dữ liệu thống kê, phân tích và báo cáo lên cấp trên .

- Thực hiện các công viêc khác theo sự phân công của cấp trên .

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ, tuổi từ 23-30

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

- Giao tiếp Tiếng Anh (ưu tiên biết thêm Tiếng Nhật)

- Năng động để nắm bắt tâm lý, nhu cầu khách hàng

- Nhanh nhẹn, sáng tạo, có tinh thần cầu tiến cao

- Thành thạo tin học văn phòng

- Ít nhất 1 năm kinh nghiệm

