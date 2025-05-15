Tuyển Hỗ trợ kinh doanh Công ty TNHH MTV Gia Hưng Tiến làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH MTV Gia Hưng Tiến
Ngày đăng tuyển: 15/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/06/2025
Công ty TNHH MTV Gia Hưng Tiến

Hỗ trợ kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hỗ trợ kinh doanh Tại Công ty TNHH MTV Gia Hưng Tiến

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Hỗ trợ kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

• Tiếp nhận các yêu cầu của khách hàng, phân tích yêu cầu, chào giá, lên hợp đồng, phụ lục hợp đồng, hồ sơ tạm ứng, thanh toán sau khi giao hàng.
• Phối hợp bộ phận sales xử lý đơn hàng, theo dõi tiến độ đơn hàng, hối thúc NCC giao hàng, các vấn đề phát sinh đổi trả hàng, bảo hành.
• Theo dõi đấu thầu qua mạng, thường xuyên cập nhật các gói thầu, thực hiện hồ sơ thầu và các bước sau khi nộp thầu.
• Yêu thích việc tìm hiểu, xây dựng và chủ động các mối quan hệ với các hãng, đối tác trong nước và quốc tế.
• Tiếp đón và gặp gỡ các đối tác là các hãng, đối tác nước ngoài ghé thăm công ty và khách hàng...
• Hỗ trợ các công việc hành chính văn phòng: Nhu yếu phẩm văn phòng, thanh toán phí văn phòng, nhân sự, giao nhận hàng hóa VP.
• Các hoạt động khác theo sự phân công của cấp trên.
=> Chi tiết công việc sẽ trao đổi trong buổi phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Giới tính: Nữ
• Độ tuổi: 23 – 30
• Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí sales admin/ Hỗ trợ kinh doanh.
• Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học chuyên ngành Kinh Doanh/Marketing/Quản trị kinh doanh, các nghành liên quan khác về kinh tế.
• Tiếng Anh chứng chỉ Ielts trên 5.0 hoặc toefl trên 500 hoặc toeic trên 600.
• Sử dụng tốt các công cụ văn phòng Microsoft office
• Kỹ năng: giao tiếp tốt, sắp xếp công việc và giải quyết vấn đề, chủ động và có tinh thần trách nhiệm trong công việc.
• Có khả năng làm việc ở cường độ cao, chịu được áp lực công việc

Tại Công ty TNHH MTV Gia Hưng Tiến Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 10.000.000đ -14.000.000 đ (Khi vào phỏng vấn đàm phán theo năng lực và tiếng Anh)
• Được đào tạo, định hướng phát triển chuyên môn
• Môi trường làm việc hiện đại, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.
• Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định pháp luật.
• Thưởng cuối năm hấp dẫn...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Gia Hưng Tiến

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH MTV Gia Hưng Tiến

Công ty TNHH MTV Gia Hưng Tiến

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 41/5 Đường Gò Cát, Phường Phú Hữu, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

