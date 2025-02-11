Tuyển Hỗ trợ kinh doanh TNT Medical - Trust Matters làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 400 - 600 USD

Tuyển Hỗ trợ kinh doanh TNT Medical - Trust Matters làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 400 - 600 USD

TNT Medical - Trust Matters
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/03/2025
TNT Medical - Trust Matters

Hỗ trợ kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hỗ trợ kinh doanh Tại TNT Medical - Trust Matters

Mức lương
400 - 600 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh City, Vietnam

Mô Tả Công Việc Hỗ trợ kinh doanh Với Mức Lương 400 - 600 USD

- Đăng ký dự án, cơ hội bán hàng dịch vụ kỹ thuật với hãng
- Lập, kiểm tra, kiểm soát và lưu trữ báo giá, các tài liệu liên quan đến dự án
- Cập nhật & Quản lý Funnel, bảng phân bổ thị trường, Database khách hàng
- Tổng hợp thông tin dự án, cơ hội bán hàng, doanh số doanh số báo cáo với cấp trên và với hãng
- Cập nhật & Quản lý kho tài liệu sales material của phòng sales
- Check hồ sơ mời thầu; phối hợp với phòng ban liên quan hoàn thiện hồ sơ kỹ thuật cho các gói thầu về dịch vụ kỹ thuật.
- Lên hợp đồng mua bán đối với hàng hóa không thầu
- Chuẩn bị hồ sơ liên quan để nghiệm thu hàng hóa
- Tham gia các hội nghị hội thảo TBYT khi được yêu cầu
Quyền lợi
- Lương: 10 – 14tr/tháng
- Thưởng lễ tết, tháng lương 13, thưởng doanh số, thâm niên
- Tham gia BHXH, BHSK
- Định kỳ xét tăng lương
- Du lịch và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty
- Thời gian làm việc: T2 – t6 và 2 ngày T7 trong tháng từ 8h – 17h00
- Địa điểm: TNT medical – HCM: 135/1 Nguyễn Hữu Cảnh, P22, Bình Thạnh, HCM

Với Mức Lương 400 - 600 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại TNT Medical - Trust Matters Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TNT Medical - Trust Matters

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

TNT Medical - Trust Matters

TNT Medical - Trust Matters

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: No.5-A2 Nguyen Khanh Toan Street, Cau Giay Dist., Hanoi

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

