Tuyển Hỗ trợ kinh doanh TNT Medical - Trust Matters làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 400 - 600 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hỗ trợ kinh doanh Tại TNT Medical - Trust Matters
- Hồ Chí Minh: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh City, Vietnam
Mô Tả Công Việc Hỗ trợ kinh doanh Với Mức Lương 400 - 600 USD
- Đăng ký dự án, cơ hội bán hàng dịch vụ kỹ thuật với hãng
- Lập, kiểm tra, kiểm soát và lưu trữ báo giá, các tài liệu liên quan đến dự án
- Cập nhật & Quản lý Funnel, bảng phân bổ thị trường, Database khách hàng
- Tổng hợp thông tin dự án, cơ hội bán hàng, doanh số doanh số báo cáo với cấp trên và với hãng
- Cập nhật & Quản lý kho tài liệu sales material của phòng sales
- Check hồ sơ mời thầu; phối hợp với phòng ban liên quan hoàn thiện hồ sơ kỹ thuật cho các gói thầu về dịch vụ kỹ thuật.
- Lên hợp đồng mua bán đối với hàng hóa không thầu
- Chuẩn bị hồ sơ liên quan để nghiệm thu hàng hóa
- Tham gia các hội nghị hội thảo TBYT khi được yêu cầu
Quyền lợi
- Lương: 10 – 14tr/tháng
- Thưởng lễ tết, tháng lương 13, thưởng doanh số, thâm niên
- Tham gia BHXH, BHSK
- Định kỳ xét tăng lương
- Du lịch và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty
- Thời gian làm việc: T2 – t6 và 2 ngày T7 trong tháng từ 8h – 17h00
- Địa điểm: TNT medical – HCM: 135/1 Nguyễn Hữu Cảnh, P22, Bình Thạnh, HCM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
