Tuyển Hỗ trợ kinh doanh TNT Medical - Trust Matters làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 400 - 600 USD

- Đăng ký dự án, cơ hội bán hàng dịch vụ kỹ thuật với hãng

- Lập, kiểm tra, kiểm soát và lưu trữ báo giá, các tài liệu liên quan đến dự án

- Cập nhật & Quản lý Funnel, bảng phân bổ thị trường, Database khách hàng

- Tổng hợp thông tin dự án, cơ hội bán hàng, doanh số doanh số báo cáo với cấp trên và với hãng

- Cập nhật & Quản lý kho tài liệu sales material của phòng sales

- Check hồ sơ mời thầu; phối hợp với phòng ban liên quan hoàn thiện hồ sơ kỹ thuật cho các gói thầu về dịch vụ kỹ thuật.

- Lên hợp đồng mua bán đối với hàng hóa không thầu

- Chuẩn bị hồ sơ liên quan để nghiệm thu hàng hóa

- Tham gia các hội nghị hội thảo TBYT khi được yêu cầu

Quyền lợi

- Lương: 10 – 14tr/tháng

- Thưởng lễ tết, tháng lương 13, thưởng doanh số, thâm niên

- Tham gia BHXH, BHSK

- Định kỳ xét tăng lương

- Du lịch và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty

- Thời gian làm việc: T2 – t6 và 2 ngày T7 trong tháng từ 8h – 17h00

- Địa điểm: TNT medical – HCM: 135/1 Nguyễn Hữu Cảnh, P22, Bình Thạnh, HCM