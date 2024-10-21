Tuyển Hỗ trợ kinh doanh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
Hỗ trợ kinh doanh

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: SH 09

- 61 Mạc Thái Tổ

- Cầu Giấy, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Hỗ trợ kinh doanh Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Hỗ trợ Chủ nhiệm Dự án, Phụ trách kinh doanh trong quá trình bán hàng. Chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ tài liệu phục vụ quá trình kinh doanh. Phối hợp với bên kinh doanh giải đáp thắc mắc của khách hàng trong quá trình làm việc.
Hỗ trợ Chủ nhiệm Dự án, Phụ trách kinh doanh trong quá trình bán hàng.
Chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ tài liệu phục vụ quá trình kinh doanh.
Phối hợp với bên kinh doanh giải đáp thắc mắc của khách hàng trong quá trình làm việc.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên mới ra trường các ngành Iot, tự động hóa, cơ khí điện tử hoặc có hiểu biết về hệ thống Smarthome. Tinh thần làm việc năng nổ, không ngại khó, tinh thần học tập cao. Có mong muốn phát triển lên thành nhân viên kinh doanh, định hướng gắn bó lâu dài với công việc
Sinh viên mới ra trường các ngành Iot, tự động hóa, cơ khí điện tử hoặc có hiểu biết về hệ thống Smarthome.
Tinh thần làm việc năng nổ, không ngại khó, tinh thần học tập cao.
Có mong muốn phát triển lên thành nhân viên kinh doanh, định hướng gắn bó lâu dài với công việc

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng lương thưởng xứng đáng với năng lực, công sức làm việc. Thỏa thuận cụ thể khi phỏng vấn Có lộ trình phát triển lên chuyên viên kinh doanh tại công ty, đào tạo miễn phí. Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp trong lĩnh vực Smarthome với nhãn hiệu hơn 80 năm lịch sử hoạt động trong ngành. Hưởng các chế độ theo quy định của luật lao động và công ty. Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ. Khám sức khỏe định kỳ theo tiêu chuẩn công ty. Thưởng các ngày lễ, Tết theo quy định của công ty Du lịch nghỉ dưỡng, team building hàng năm. Được hỗ trợ tham gia các khóa đào tạo, tập huấn nghiệp vụ trong và ngoài nước. Thời gian làm việc: 8:30 - 17:30 từ thứ 2 - thứ 6, thứ 7 chỉ làm buổi sáng.
Được hưởng lương thưởng xứng đáng với năng lực, công sức làm việc. Thỏa thuận cụ thể khi phỏng vấn
Có lộ trình phát triển lên chuyên viên kinh doanh tại công ty, đào tạo miễn phí.
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp trong lĩnh vực Smarthome với nhãn hiệu hơn 80 năm lịch sử hoạt động trong ngành.
Hưởng các chế độ theo quy định của luật lao động và công ty.
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ.
Khám sức khỏe định kỳ theo tiêu chuẩn công ty.
Thưởng các ngày lễ, Tết theo quy định của công ty
Du lịch nghỉ dưỡng, team building hàng năm.
Được hỗ trợ tham gia các khóa đào tạo, tập huấn nghiệp vụ trong và ngoài nước.
Thời gian làm việc: 8:30 - 17:30 từ thứ 2 - thứ 6, thứ 7 chỉ làm buổi sáng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 160, phố Trần Bình, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

