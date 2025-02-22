Tuyển IT Helpdesk CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GOLDEN GATE Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 12 Triệu

Mức lương 11 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc IT Helpdesk Với Mức Lương 11 - 12 Triệu

- Quản lý hệ thống, xử lý lỗi, hỗ trợ người dùng, tư vấn nâng cấp hệ thống hoặc thiết bị thay thế;

- Cài đặt, sửa chữa phần mềm, hệ điều hành;

- Xử lý các sự cố thông thường về hệ thống mạng, điện thoại, wifi, điện, camera, Pos, Fax,...;

- Giám sát hệ thống và cá thiết bị mạng trong văn phòng;

- Nghiên cứu và triển khai các tools, ứng dụng phục vụ công việc

Với Mức Lương 11 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp các trường, trung tâm đào tạo về chuyên ngành IT phầ ucwnsg mạng;

- Nắm vững về hệ thống phần cứng máy vi tính, máy in, máy pos, fax camera có kinh nghiệm xử lý các trục trặc về phần cứng;

- Cài đặt cấu hình và sử dụng thành thạo hệ thống phần mềm: hệ điều hành thông thường, hệ điều hành server, phần mềm tiện ích, ứng dụng văn phòng;

- Nắm vững các khái niệm về hệ thống mạng máy tính, có kinh nghiệm về việc lắp đặt, vận hành, giám sát và quản trị hoạt động của mạng LAN và các két nối internet (LAN, ADSL, cáp quang,...);

- Nắm vững về hệ điều hành Window và Linux;

- Có khả năng tự tìm tòi học hỏi, yêu thích và đam mê ứng dụng các công nghệ mới;

- Có tinh thần làm việc nhóm, có trách nhiệm trong công việc;

- Ưu tiên ứng viên có các chứng chỉ liên quan.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GOLDEN GATE Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Đãi ngộ:

- Lương cạnh tranh + thưởng hiệu suất + tháng lương 13,...

- Được tham gia các khóa huấn luyện, đào tạo nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ của Golden Gate.

Cơ hội thử thách và phát triển:

- Cơ hội được làm việc trong môi trường làm việc chuyên nghiệp, là tập đoàn F&B hàng đầu Việt Nam.

- Được ủng hộ, trao quyền cho những ý kiến sáng tạo và đột phá.

Văn hoá môi trường làm việc:

- Làm việc Thứ 2 - Thứ 6 (8h30 - 17h30)

- Môi trường làm việc trẻ, năng động, sáng tạo, công bằng, kỷ luật.

- Có lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GOLDEN GATE Pro Company

