Tuyển IT Helpdesk Công ty TNHH DV Bảo Vệ Quang Trung Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu

Mức lương 11 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 5/19_Trần Quang Diệu, Ô Chợ Dừa, Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa

Cài đặt, cấu hình PC và Network. Hỗ trợ người dùng các hệ thống mạng LAN, điện thoại, tổng đài, Camera quan sát, máy chiếu, thiết bị văn phòng, kiểm soát ra vào....

Sửa chữa, bảo hành, bảo trì các thiết bị an ninh như camera, bộ đàm, tay dò

Khảo sát, đưa ra giải pháp và thiết kế các hệ thống trên

Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên chuyên ngành điện tử, IT phần cứng, mạng, kỹ thuật điện tử viễn thông;

Kinh nghiệm: 01 năm trong lĩnh vực lắp đặt hệ thống điện, mạng, camera, máy chiếu;

Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng như Word, Excel, PP...

Khả năng báo cáo, phân tích, đánh giá, tổng hợp;

Nhanh nhẹn, trung thực, thật thà, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc;

Chịu khó, ham học hỏi, nhiệt tình trong công việc, không ngại di chuyển, đi lại.

Đi lắp đặt và sửa chữa các thiết bị an ninh, máy tính tại các mục tiêu Công ty quản lý.

Tại Công ty TNHH DV Bảo Vệ Quang Trung Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 11 - 13 triệu ( thỏa thuận khi phỏng vấn)

Đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ.

Cung cấp sim và phí điện thoại hàng tháng.

Lương tháng 13 và những quyền lợi khác được quy định trong luật lao động.

Tham gia các khóa đào tạo do công ty và bên ngoài tổ chức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH DV Bảo Vệ Quang Trung Hà Nội

