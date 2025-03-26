Tuyển IT Helpdesk Công ty TNHH DV Bảo Vệ Quang Trung Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT Helpdesk Tại Công ty TNHH DV Bảo Vệ Quang Trung Hà Nội
Mức lương
11 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 5/19_Trần Quang Diệu, Ô Chợ Dừa, Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc IT Helpdesk Với Mức Lương 11 - 13 Triệu
Cài đặt, cấu hình PC và Network. Hỗ trợ người dùng các hệ thống mạng LAN, điện thoại, tổng đài, Camera quan sát, máy chiếu, thiết bị văn phòng, kiểm soát ra vào....
Sửa chữa, bảo hành, bảo trì các thiết bị an ninh như camera, bộ đàm, tay dò
Khảo sát, đưa ra giải pháp và thiết kế các hệ thống trên
Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể khi phỏng vấn
Với Mức Lương 11 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên chuyên ngành điện tử, IT phần cứng, mạng, kỹ thuật điện tử viễn thông;
Kinh nghiệm: 01 năm trong lĩnh vực lắp đặt hệ thống điện, mạng, camera, máy chiếu;
Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng như Word, Excel, PP...
Khả năng báo cáo, phân tích, đánh giá, tổng hợp;
Nhanh nhẹn, trung thực, thật thà, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc;
Chịu khó, ham học hỏi, nhiệt tình trong công việc, không ngại di chuyển, đi lại.
Đi lắp đặt và sửa chữa các thiết bị an ninh, máy tính tại các mục tiêu Công ty quản lý.
Tại Công ty TNHH DV Bảo Vệ Quang Trung Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì
Lương 11 - 13 triệu ( thỏa thuận khi phỏng vấn)
Đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ.
Cung cấp sim và phí điện thoại hàng tháng.
Lương tháng 13 và những quyền lợi khác được quy định trong luật lao động.
Tham gia các khóa đào tạo do công ty và bên ngoài tổ chức.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH DV Bảo Vệ Quang Trung Hà Nội
