Tuyển IT phần mềm bePOS làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu

Mức lương 11 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 8A Ngõ 41 Đông Tác, Kim Liên , Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 11 - 13 Triệu

Quản trị hệ thống mạng nội bộ, Internet, Máy in, hệ thống Wifi, LAN. Hỗ trợ người dùng khi có sự cố kết nối về máy tính, thiết bị in ấn. Thực hiện việc hướng dẫn, hỗ trợ người dùng vận hành hệ thống phần mềm POS. Giải quyết mọi vấn đề liên quan đến vận hành hệ thống POS của khách hàng. Triển khai lắp đặt hệ thống POS tại cửa hàng, Traning hướng dẫn khách hàng sử dụng phần mềm POS.

Với Mức Lương 11 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin (chỉ tuyển nam, năm sinh sau 1994) độ tuổi 22-28 tuổi Hiểu biết về phần mềm quản lý bán hàng, Máy in, hệ thống Wifi, LAN là một lợi thế. Có kỹ năng tổng hợp, phân tích và xử lý thông tin. Chịu học hỏi và có tình thần cầu tiến. Giao tiếp tốt

Tại bePOS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thu nhập 11-13M/tháng Được hưởng đầy đủ các chế độ BH theo quy định của nhà nước,lương tháng 13,Thưởng vào các dịp lễ, Tết Tăng lương hàng năm Bảo hiểm bảo việt Free trà cafe bánh kẹo hoa quả tại văn phòng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại bePOS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.