Tuyển IT phần mềm bePOS làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu

bePOS
Ngày đăng tuyển: 06/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 03/11/2024
bePOS

IT phần mềm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại bePOS

Mức lương
11 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 8A Ngõ 41 Đông Tác, Kim Liên , Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 11 - 13 Triệu

Quản trị hệ thống mạng nội bộ, Internet, Máy in, hệ thống Wifi, LAN. Hỗ trợ người dùng khi có sự cố kết nối về máy tính, thiết bị in ấn. Thực hiện việc hướng dẫn, hỗ trợ người dùng vận hành hệ thống phần mềm POS. Giải quyết mọi vấn đề liên quan đến vận hành hệ thống POS của khách hàng. Triển khai lắp đặt hệ thống POS tại cửa hàng, Traning hướng dẫn khách hàng sử dụng phần mềm POS.
Quản trị hệ thống mạng nội bộ, Internet, Máy in, hệ thống Wifi, LAN.
Hỗ trợ người dùng khi có sự cố kết nối về máy tính, thiết bị in ấn.
Thực hiện việc hướng dẫn, hỗ trợ người dùng vận hành hệ thống phần mềm POS.
Giải quyết mọi vấn đề liên quan đến vận hành hệ thống POS của khách hàng.
Triển khai lắp đặt hệ thống POS tại cửa hàng, Traning hướng dẫn khách hàng sử dụng phần mềm POS.

Với Mức Lương 11 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin (chỉ tuyển nam, năm sinh sau 1994) độ tuổi 22-28 tuổi Hiểu biết về phần mềm quản lý bán hàng, Máy in, hệ thống Wifi, LAN là một lợi thế. Có kỹ năng tổng hợp, phân tích và xử lý thông tin. Chịu học hỏi và có tình thần cầu tiến. Giao tiếp tốt
Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin (chỉ tuyển nam, năm sinh sau 1994) độ tuổi 22-28 tuổi
Hiểu biết về phần mềm quản lý bán hàng, Máy in, hệ thống Wifi, LAN là một lợi thế.
Có kỹ năng tổng hợp, phân tích và xử lý thông tin.
Chịu học hỏi và có tình thần cầu tiến.
Giao tiếp tốt

Tại bePOS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thu nhập 11-13M/tháng Được hưởng đầy đủ các chế độ BH theo quy định của nhà nước,lương tháng 13,Thưởng vào các dịp lễ, Tết Tăng lương hàng năm Bảo hiểm bảo việt Free trà cafe bánh kẹo hoa quả tại văn phòng
Mức lương: Thu nhập 11-13M/tháng
Được hưởng đầy đủ các chế độ BH theo quy định của nhà nước,lương tháng 13,Thưởng vào các dịp lễ, Tết
Tăng lương hàng năm
Bảo hiểm bảo việt
Free trà cafe bánh kẹo hoa quả tại văn phòng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại bePOS

Liên Hệ Công Ty

bePOS

bePOS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 8A, ngõ 41 Đông Tác, Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

