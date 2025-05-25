Tuyển Nhân viên Thu ngân Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Tế - Mega Gangnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu

Mức lương 11 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 454 Xã Đàn, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc

I. Thực hiện hoạt động thu chi tại cơ sở

- Trực tiếp thực hiện hoạt động thanh toán với khách hàng tại cơ sở (thu tiền mặt, cà thẻ, hướng dẫn khách chuyển khoản...)

- Trực tiếp theo dõi các order, phiếu thu chi tại cơ sở hàng ngày, đảm bảo chi phí hợp lý, trong định mức Công ty cho phép.

II. Quản lý quỹ tiền mặt cơ sở

- Nộp tiền thu được của cơ sở theo đúng quy định Công ty.

- Tổng hợp và gửi báo cáo doanh thu, báo cáo order, báo cáo thu chi tiền mặt cơ sở muộn nhất sau 30 phút kể từ khi hết giờ làm việc và hết khách.

III. Lập và quản lý thông tin về doanh thu cơ sở

- Nhập dữ liệu các khoản thu từ khách hàng trên phần mềm, đảm bảo ghi nhận đúng chính xác, đầy đủ các khoản thu trong ngày.

- Theo dõi và đối chiếu doanh thu lũy kế tháng của cơ sở với kế toán, báo ngay khi có sai sót.

IV. Theo dõi chi phí vận hành

- Theo dõi tổng các khoản chi vận hành trong tháng, đảm bảo chi vận hành của cơ sở nằm trong định mức, gửi báo cáo chi vận hành kèm hoá đơn chứng từ cho phòng kế toán hàng tuần

V. Định kỳ

- Thực hiện Kế hoạch định kỳ của bộ phận theo phân công

Yêu Cầu Công Việc

- Trình độ học vấn: Cao đẳng trở lên

- Chuyên ngành ưu tiên: Tài chính - kế toán ưu tiên hồ sơ

- Kỹ năng: Tin học văn phòng và sử dụng các phần mềm quản lý kho/kế toán thành thạo

- Kinh nghiệm liên quan: 01 năm trở lên tại các vị trí liên quan (ưu tiên trong lĩnh vực spa, thẩm mỹ viện...).

- Yêu cầu khác: Dưới 35 tuổi, cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, chịu được áp lực công việc cao

Quyền Lợi

Phụ cấp ăn trưa 730k/tháng

Phụ cấp gửi xe

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của luật

Bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt

Thưởng lễ, tết, sinh nhật, ….

Lương tháng 13

Thưởng cán bộ nhân viên của năm, nhân viên tốt, nhân viên xuất sắc

Thiết bị CNTT, CCDC làm việc…

Cách Thức Ứng Tuyển

