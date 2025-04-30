Tuyển Backend Developer Viettel Digital Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Backend Developer Viettel Digital Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Viettel Digital Pro Company
Ngày đăng tuyển: 30/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2025
Viettel Digital Pro Company

Backend Developer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Backend Developer Tại Viettel Digital Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Keangnam Landmark 72, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia phát triển các dự án Ngân hàng số (Viettel Pay, Mobile Money, ví cá nhân, ví doanh nghiệp, ...). Cung cấp sản phẩm ứng dụng thanh toán và chuyển tiền với số lượng giao dịch rất lớn, đòi hỏi hiệu năng xử lý cao
Xây dựng các hệ thống Tài chính điện tử cho các thị trường nước ngoài mà Viettel đầu tư
Tham gia làm rõ nghiệp vụ, thiết kế giải pháp, phát triển nâng cấp hệ thống theo yêu cầu
Tham gia review thiết kế, review code, tối ưu hệ thống đáp ứng lưu lượng truy cập cao
Nghiên cứu áp dụng công nghệ mới nâng cao chất lượng, tối ưu nguồn lực phát triển

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học loại Khá trở lên, chuyên ngành Công nghệ thông tin, Kỹ sư phần mềm. Đặc biệt ưu tiên các trường Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Đại học Bách khoa Hà Nội, ...
Tiếng Anh tương đương 650+ TOEIC
Ít nhất 03 năm kinh nghiệm phát triển các sản phẩm/dự án xây dựng bằng ngôn ngữ Java
03 năm
Thành thạo Java Core, các framework Java như EE, Spring, Struts, Hibernate ... và một số design pattern thông dụng
Tư duy về thiết kế hướng đối tượng và nắm vững kiến thức về cấu trúc dữ liệu và giải thuật, lập trình hướng đối tượng ...
Thành thạo SQL, PLSQL, có kiến thức về các hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle/MySQL, noSQL, có khả năng tối ưu CSDL
Ưu tiên có hiểu biết về nghiệp vụ tài chính, có kinh nghiệm về microservices, ham học hỏi tìm tòi sáng tạo cái mới

Tại Viettel Digital Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thu hút và cạnh tranh, ứng viên thỏa thuận khi tham gia phỏng vấn
Chính sách thưởng hấp dẫn: thưởng năm, thưởng ngày lễ Tết, ... theo quy định chung của Tập đoàn Viettel
Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Nhà nước; khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Cơ hội tiếp xúc với các dự án lớn, mới mẻ & tham gia xây dựng những sản phẩm lớn và có chỗ đứng trên thị trường Fintech Việt Nam
Cơ hội thăng tiến rõ ràng với nhiều cấp bậc
Cơ hội ứng tuyển thử sức đi học tập và làm việc tại nước ngoài theo các khóa ngắn hạn, dài hạn
Công việc luôn thay đổi, thách thức, không thỏa hiệp với sự lỗi thời.
Lãnh đạo trẻ trung, biết lắng nghe và sẵn sàng tạo cơ hội để cá nhân phát triển bản thân. Đồng nghiệp thân thiện và nhiệt tình.
Nghỉ dưỡng 3 ngày nguyên lương trong năm, hỗ trợ nghỉ dưỡng lên đến 9 triệu/ người
Tham gia các hoạt động thể thao văn hóa, team building, Ngày hội Sáng tạo, giải bóng đá, Viettel’s Got Talent, event quý, event năm, event ngày nghỉ lễ tết,...
Được thư giãn, khơi nguồn sáng tạo với Happy Time mỗi ngày
Thưởng thức bữa trưa được phục vụ ngay tại VDS, được chọn lọc bởi các chuyên gia dinh dưỡng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Viettel Digital Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Viettel Digital Pro Company

Viettel Digital Pro Company

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 45, Landmark 72 Keangnam, Phạm Hùng, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

