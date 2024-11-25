Tuyển Công nghệ thông tin khác Công ty TNHH hệ thống Saishunkan Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 14, Tháp Hòa Bình, số 106 đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Công nghệ thông tin khác Với Mức Lương Thỏa thuận

- Phát triển, maintain các ứng dụng web Java Spring.

- Phân tích và đưa ra các giải pháp kỹ thuật cho các dự án được giao.

- Tham gia xuyên suốt các công đoạn Phân tích, thiết kế, phát triển và test ứng dụng.

- Đảm bảo tiến độ, chất lượng công việc và báo cáo thường xuyên tới quản lý.

- Có kinh nghiệm dẫn dắt team từ 3 - 5 người tham gia vào các dự án outsourcing.

- Tham gia training nhân viên mới và viết các tài liệu kỹ thuật.

- Chi tiết khác trao đổi thêm khi phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm phát triển Java với Spring Boot.

- Đã có kinh nghiệm leader từ 1 năm trở lên.

- Thành thạo HTML5/CSS3/Javascript. Có thể tạo responsive web pages ( TailwindCSS, Bootstrap, v.v...).

- Thành thạo việc xây dựng và sử dụng web service, API ( XML, JSON).

- Biết Unit testing các sản phẩm do mình làm ra.

- Thành thạo sử dụng ít nhất 1 hệ quản trị cơ sở dữ liệu (MySql, PostgreSql, MSSQL, Oracle v.v..).

- Có tư duy lập trình tốt, khả năng tự học hỏi và tìm hiểu các công nghệ mới trên nền tảng web.

- Có kỹ năng làm việc theo nhóm, chịu được áp lực trong công việc và tinh thần trách nhiệm cao.

- Có thể giải quyết vấn đề độc lập, kỹ năng phân tích yêu cầu và đưa ra giải pháp để giải quyết các vấn đề khó khăn trong công việc.

Kĩ năng mong muốn nếu có:

- Có thể làm việc thành thạo trên môi trường Linux, AWS

- Có kiến thức về VueJS.

Tại Công ty TNHH hệ thống Saishunkan Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Nhận 100% mức lương chính thức ngay trong thời gian thử việc.

- Thưởng hè, Tết.

- Các loại trợ cấp:

+ Trợ cấp đi lại

+ Trợ cấp ăn trưa

+ Trợ cấp tiếng Nhật

+ Trợ cấp thi chứng chỉ VMware Spring Professional, AWS

- Thưởng theo hiệu suất làm việc, theo dự án (3 tháng 1 lần), thưởng leader.

- Du lịch hàng năm trong, ngoài nước.

- Nghỉ thứ 7, chủ nhật, nghỉ lễ theo luật lao động, nghỉ theo lịch của công ty. Tổng số ngày nghỉ 120 ngày/năm.

- Được tham gia bảo hiểm VBI nếu làm việc tại công ty từ 3 năm trở lên

- Tính Over-time theo tổng lương.

- Tham gia hoạt động teambuilding, lunch 's day, sinh nhật nhân viên hàng tháng.

- Câu lạc bộ Game, bóng đá, bóng bàn.

Ghi chú:

- CV ghi rõ kinh nghiệm làm việc và quá trình học tập của bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH hệ thống Saishunkan Việt Nam

