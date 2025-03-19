Tuyển Kế hoạch sản xuất CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT ÁNH DƯƠNG làm việc tại Bình Dương thu nhập 14 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế hoạch sản xuất Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT ÁNH DƯƠNG
- Bình Dương: Thửa đất số 2, Tờ bản đồ số 44, Ấp An Sơn, P. An Điền, TP Bến Cát, Bình Dương, Bến Cát, Thị xã Bến Cát
Mô Tả Công Việc Kế hoạch sản xuất Với Mức Lương 14 - 18 Triệu
Lập kế hoạch sản xuất dựa vào đơn đặt hàng từ kinh doanh hoặc từ các dự án, đối tác khách hàng.
Lập kế hoạch mua nguyên vật liệu, vật tư dự trù cho sản xuất.
Lập kế hoạch giao hàng đúng tiến độ, đúng lịch trình đến khách hàng.
Tính toán, sắp xếp máy móc, thiết bị, nhân công và nguyên vật liệu cho sản xuất.
Hỗ trợ các vấn đề liên quan đến kế hoạchcho sản xuất và kinh doanh.
Theo dõi, giám sát, đôn đốc quá trình thực hiện sản xuất và tiến độ giao hàng đến khách hàng.
Theo dõi và xử lý các thông tin liên quan đến phản hồi của khách hàng về số lượng và chất lượng sản phẩm.
Phối hợp với các bộ phận liên quan tìm ra nguyên nhân và xử lý các khiếu nại khách hàng và hành động khắc phục phòng ngừa.
Báo cáo định kỳ các vấn đề liên quan về kế hoạch sản xuất.
Thực các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương 14 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên.
Đã từng làm kế hoạch hoặc các vị trí tương đương.
Kỹ năng sử dụng office.
Kỹ năng giao tiếp và truyền đạt thông tin.
- Trung thực - cần cù - chăm chỉ - lễ phép – tuân thủ kỷ luật
Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT ÁNH DƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì
