Tuyển Kế hoạch sản xuất CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT ÁNH DƯƠNG làm việc tại Bình Dương thu nhập 14 - 18 Triệu

Lập kế hoạch sản xuất dựa vào đơn đặt hàng từ kinh doanh hoặc từ các dự án, đối tác khách hàng.

Lập kế hoạch mua nguyên vật liệu, vật tư dự trù cho sản xuất.

Lập kế hoạch giao hàng đúng tiến độ, đúng lịch trình đến khách hàng.

Tính toán, sắp xếp máy móc, thiết bị, nhân công và nguyên vật liệu cho sản xuất.

Hỗ trợ các vấn đề liên quan đến kế hoạchcho sản xuất và kinh doanh.

Theo dõi, giám sát, đôn đốc quá trình thực hiện sản xuất và tiến độ giao hàng đến khách hàng.

Theo dõi và xử lý các thông tin liên quan đến phản hồi của khách hàng về số lượng và chất lượng sản phẩm.

Phối hợp với các bộ phận liên quan tìm ra nguyên nhân và xử lý các khiếu nại khách hàng và hành động khắc phục phòng ngừa.

Báo cáo định kỳ các vấn đề liên quan về kế hoạch sản xuất.

Thực các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.