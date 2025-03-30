Tuyển Kế hoạch sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN TAKI làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế hoạch sản xuất Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TAKI
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Dương: Số 287, Đường Thanh Niên, KP. Tân Phú 2, P. Tân Bình, TP. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Dĩ An, Thị xã Dĩ An
Mô Tả Công Việc Kế hoạch sản xuất Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Lên kế hoạch sản xuất theo đơn hàng
Đảm bảo kế hoạch sản xuất đúng theo tiến độ cam kết
Phối hợp với bộ phận mua hàng để đặt hàng, mua hàng một cách hiệu quả
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Quản trị kinh doanh/Quản trị sản xuất hoặc các chuyên ngành liên quan khác
Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, biết ứng dụng AI vào công việc
Kinh nghiệm từ 2 năm trở lên.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TAKI Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thỏa thuận
Hỗ trợ cơm trưa
Thưởng các dịp, Lễ, Tết, sinh nhật, hiếu hỉ
BHXH đầy đủ đúng quy định
Xét nâng lương 1 năm/lần
Chế độ đãi ngộ xứng đáng với năng lực chuyên môn và hiệu quả công việc.
Môi trường làm việc thân thiện, vui vẻ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TAKI
