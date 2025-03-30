Tuyển Kế hoạch sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN TAKI làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Số 287, Đường Thanh Niên, KP. Tân Phú 2, P. Tân Bình, TP. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Dĩ An, Thị xã Dĩ An

Lên kế hoạch sản xuất theo đơn hàng

Lên kế hoạch sản xuất theo đơn hàng

Đảm bảo kế hoạch sản xuất đúng theo tiến độ cam kết

Phối hợp với bộ phận mua hàng để đặt hàng, mua hàng một cách hiệu quả

Yêu Cầu Công Việc

Quản trị kinh doanh/Quản trị sản xuất hoặc các chuyên ngành liên quan khác

Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, biết ứng dụng AI vào công việc

Kinh nghiệm từ 2 năm trở lên.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TAKI Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận

Hỗ trợ cơm trưa

Thưởng các dịp, Lễ, Tết, sinh nhật, hiếu hỉ

BHXH đầy đủ đúng quy định

Xét nâng lương 1 năm/lần

Chế độ đãi ngộ xứng đáng với năng lực chuyên môn và hiệu quả công việc.

Môi trường làm việc thân thiện, vui vẻ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TAKI

