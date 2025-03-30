Tuyển Kế hoạch sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN TAKI làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TAKI
Ngày đăng tuyển: 30/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TAKI

Kế hoạch sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế hoạch sản xuất Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TAKI

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Số 287, Đường Thanh Niên, KP. Tân Phú 2, P. Tân Bình, TP. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Dĩ An, Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc Kế hoạch sản xuất Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Lên kế hoạch sản xuất theo đơn hàng
Đảm bảo kế hoạch sản xuất đúng theo tiến độ cam kết
Phối hợp với bộ phận mua hàng để đặt hàng, mua hàng một cách hiệu quả

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Quản trị kinh doanh/Quản trị sản xuất hoặc các chuyên ngành liên quan khác
Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, biết ứng dụng AI vào công việc
Kinh nghiệm từ 2 năm trở lên.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TAKI Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận
Hỗ trợ cơm trưa
Thưởng các dịp, Lễ, Tết, sinh nhật, hiếu hỉ
BHXH đầy đủ đúng quy định
Xét nâng lương 1 năm/lần
Chế độ đãi ngộ xứng đáng với năng lực chuyên môn và hiệu quả công việc.
Môi trường làm việc thân thiện, vui vẻ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TAKI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TAKI

CÔNG TY CỔ PHẦN TAKI

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 116, Đường Lê Hồng Phong, KP. Đông Thành, P. Tân Đông Hiệp, TP. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

