Tuyển Kế hoạch sản xuất CÔNG TY TNHH TESSELLATION BÌNH DƯƠNG làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH TESSELLATION BÌNH DƯƠNG
Ngày đăng tuyển: 22/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/06/2025
CÔNG TY TNHH TESSELLATION BÌNH DƯƠNG

Kế hoạch sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế hoạch sản xuất Tại CÔNG TY TNHH TESSELLATION BÌNH DƯƠNG

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Số 15, Đại lộ Tự Do, VSIP 1, Bình Hòa, Thuận An, Bình Dương, Thuận An, Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc Kế hoạch sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận

Chịu trách nhiệm kiểm soát tiến độ đơn hàng trực tiếp sản xuất, phối hợp kiểm tra cùng bộ phận Sản xuất, BP Theo dõi đơn hàng, BP Thu mua và BP Quản lý chất lượng để đảm bảo đúng tiến độ sản xuất của đơn hàng, tiến độ nguyên phụ liệu may mặc nhập đúng kế hoạch
Phiên dịch hiện trường, đảm bảo tiến độ sản xuất đúng kế hoạch
Phối hợp cùng đội ngũ chuyên gia Trung Quốc quản lý đơn hàng trên hệ thống AMIS, sử dụng thẻ RFID để kiểm soát đơn hàng sản xuất
Công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học hoặc Cao đẳng chuyên ngành Dệt may, Quản lý công nghiệp, Ngôn ngữ tiếng Trung
Có kinh nghiệm ít nhất 3 năm về kiểm soát đơn hàng, theo dõi tiến độ sản xuất từ nhập đơn hàng đến xuất hàng lĩnh vực nhãn dệt may, phụ liệu may mặc
Tư duy phân tích dữ liệu, biết lập kế hoạch sản xuất, kỹ năng giải quyết vấn đề
Biết tiếng Trung giao tiếp tốt, có kinh nghiệm phiên dịch hiện trường là lợi thế
Tiếng Anh cơ bản (email, văn bản)

Tại CÔNG TY TNHH TESSELLATION BÌNH DƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương : Thỏa thuận (up to 20,000,000VND)
Thời gian làm việc : Thứ 2 - Thứ 7, từ 8h đến 16h30, có chế độ tính tăng ca
Hưởng 100% lương khi thử việc
Thưởng tháng 13, xem xét tăng lương hàng năm
14 ngày phép/năm
Môi trường làm việc hoà đồng, được đào tạo nâng cao kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ
Có xe đưa đón nhân viên từ TP. HCM/Tp Thủ Đức đến Nơi Làm Việc
Miễn phí khám sức khỏe đầu vào, được khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Tham gia bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm rủi ro 24/7, chế độ khác theo quy định của Luật lao động VN

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TESSELLATION BÌNH DƯƠNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TESSELLATION BÌNH DƯƠNG

CÔNG TY TNHH TESSELLATION BÌNH DƯƠNG

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 15 Dai Lo Tu Do, Viet Nam-Singapore Industrial Park, Binh Hoa Ward, Thuan An City, Binh Duong Province

