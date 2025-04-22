Tuyển Kế hoạch sản xuất CÔNG TY TNHH TESSELLATION BÌNH DƯƠNG làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế hoạch sản xuất Tại CÔNG TY TNHH TESSELLATION BÌNH DƯƠNG
- Bình Dương: Số 15, Đại lộ Tự Do, VSIP 1, Bình Hòa, Thuận An, Bình Dương, Thuận An, Thị xã Thuận An
Mô Tả Công Việc Kế hoạch sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận
Chịu trách nhiệm kiểm soát tiến độ đơn hàng trực tiếp sản xuất, phối hợp kiểm tra cùng bộ phận Sản xuất, BP Theo dõi đơn hàng, BP Thu mua và BP Quản lý chất lượng để đảm bảo đúng tiến độ sản xuất của đơn hàng, tiến độ nguyên phụ liệu may mặc nhập đúng kế hoạch
Phiên dịch hiện trường, đảm bảo tiến độ sản xuất đúng kế hoạch
Phối hợp cùng đội ngũ chuyên gia Trung Quốc quản lý đơn hàng trên hệ thống AMIS, sử dụng thẻ RFID để kiểm soát đơn hàng sản xuất
Công việc khác theo sự phân công của cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm ít nhất 3 năm về kiểm soát đơn hàng, theo dõi tiến độ sản xuất từ nhập đơn hàng đến xuất hàng lĩnh vực nhãn dệt may, phụ liệu may mặc
Tư duy phân tích dữ liệu, biết lập kế hoạch sản xuất, kỹ năng giải quyết vấn đề
Biết tiếng Trung giao tiếp tốt, có kinh nghiệm phiên dịch hiện trường là lợi thế
Tiếng Anh cơ bản (email, văn bản)
Tại CÔNG TY TNHH TESSELLATION BÌNH DƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian làm việc : Thứ 2 - Thứ 7, từ 8h đến 16h30, có chế độ tính tăng ca
Hưởng 100% lương khi thử việc
Thưởng tháng 13, xem xét tăng lương hàng năm
14 ngày phép/năm
Môi trường làm việc hoà đồng, được đào tạo nâng cao kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ
Có xe đưa đón nhân viên từ TP. HCM/Tp Thủ Đức đến Nơi Làm Việc
Miễn phí khám sức khỏe đầu vào, được khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Tham gia bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm rủi ro 24/7, chế độ khác theo quy định của Luật lao động VN
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TESSELLATION BÌNH DƯƠNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
