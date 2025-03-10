Tuyển Kế hoạch sản xuất CÔNG TY TNHH FINGER SMILE MEDIA & TECHNOLOGY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 50 Triệu

CÔNG TY TNHH FINGER SMILE MEDIA & TECHNOLOGY

CÔNG TY TNHH FINGER SMILE MEDIA & TECHNOLOGY
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Kế hoạch sản xuất

Kế hoạch sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế hoạch sản xuất Tại CÔNG TY TNHH FINGER SMILE MEDIA & TECHNOLOGY

Mức lương
20 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Tầng 7 Metro Tower, 667 Điện Biên Phủ, Phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kế hoạch sản xuất Với Mức Lương 20 - 50 Triệu

Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cấp 1 và 2 cho người dùng nội bộ về phần cứng, phần mềm và các vấn đề liên quan đến hệ thống mạng.
Khắc phục sự cố phần cứng, phần mềm máy tính, máy in, thiết bị ngoại vi khác.
Cài đặt, cấu hình và bảo trì hệ thống máy tính, phần mềm và thiết bị mạng.
Quản lý tài khoản người dùng, quyền truy cập và bảo mật thông tin.
Giám sát và bảo trì hệ thống mạng nội bộ.
Hỗ trợ người dùng trong việc sử dụng các ứng dụng phần mềm và các dịch vụ CNTT.
Thực hiện các công việc bảo trì hệ thống định kỳ.
Ghi nhận, phân tích và giải quyết các sự cố kỹ thuật.
Đào tạo người dùng về cách sử dụng các phần mềm và thiết bị CNTT.
Lập báo cáo về tình trạng hoạt động của hệ thống và các sự cố đã được giải quyết.
Tham gia vào các dự án triển khai và nâng cấp hệ thống CNTT.

Với Mức Lương 20 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc các chuyên ngành liên quan.
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực hỗ trợ kỹ thuật CNTT.
Nắm vững kiến thức về hệ điều hành Windows, macOS, Linux.
Có kinh nghiệm sử dụng và quản trị các hệ thống mạng LAN/WAN.
Có kinh nghiệm sử dụng và quản trị các thiết bị mạng như router, switch, firewall.
Có kiến thức về bảo mật thông tin và an ninh mạng.
Có khả năng giải quyết vấn đề nhanh chóng và hiệu quả.
Có kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng làm việc nhóm.
Có khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực công việc cao.
Thành thạo tiếng Anh hoặc tiếng Trung (ưu tiên).

Tại CÔNG TY TNHH FINGER SMILE MEDIA & TECHNOLOGY Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.
Có cơ hội được đào tạo và phát triển nghề nghiệp.
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH FINGER SMILE MEDIA & TECHNOLOGY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH FINGER SMILE MEDIA & TECHNOLOGY

CÔNG TY TNHH FINGER SMILE MEDIA & TECHNOLOGY

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 7 toà nhà Metro Tower, 667-667/1 Đường Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

