Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THANH THÁI MOBILE làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 9 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THANH THÁI MOBILE
- Bắc Ninh: Đối diện sân bóng Đại Thượng, Đại Đồng, Tiên Du, Bắc Ninh, Tiên Du, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Chịu trách nhiệm các công việc thu chi, hoá đơn, công nợ của cửa hàng
Cập nhật thông tin khách hàng, sản phẩm bán ra lên hệ thống
Thực hiện tính tiền theo order của NVBH, thông báo đến khách hàng số tiền khách cần thanh toán
Thu tiền của khách theo đúng số tiền ghi trên order
Xuất hoá đơn trên hệ thống cho khách hàng
In hoá đơn, giao hoá đơn cho khách hàng kèm quy định đổi trả của Công ty
Lập phiếu thu, chi, báo có, báo nợ, chốt sổ sách cuối ngày
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tin học văn phòng
Kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THANH THÁI MOBILE Thì Được Hưởng Những Gì
Cơ hội được đào tạo bài bản
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN, thai sản theo quy định của nhà nước
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và phát huy được năng lực của bản thân, cơ hội thăng tiến công bằng.
Được tham gia các hoạt động phong trào ngoại khoá, vui chơi giải trí, du lịch do công ty tổ chức.
Chính sách Sinh nhật, kết hôn, sinh con,...
Được tham gia các khóa đào tạo không giới hạn để nâng cao kỹ năng phục vụ cho công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THANH THÁI MOBILE
