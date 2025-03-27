Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THANH THÁI MOBILE làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Đối diện sân bóng Đại Thượng, Đại Đồng, Tiên Du, Bắc Ninh, Tiên Du, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Chịu trách nhiệm các công việc thu chi, hoá đơn, công nợ của cửa hàng

Cập nhật thông tin khách hàng, sản phẩm bán ra lên hệ thống

Thực hiện tính tiền theo order của NVBH, thông báo đến khách hàng số tiền khách cần thanh toán

Thu tiền của khách theo đúng số tiền ghi trên order

Xuất hoá đơn trên hệ thống cho khách hàng

In hoá đơn, giao hoá đơn cho khách hàng kèm quy định đổi trả của Công ty

Lập phiếu thu, chi, báo có, báo nợ, chốt sổ sách cuối ngày

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên có kinh nghiệm thu ngân, kế toán

Tin học văn phòng

Kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THANH THÁI MOBILE Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 8.5 triệu đến 12 triệu + thưởng năm + thưởng khác.

Cơ hội được đào tạo bài bản

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN, thai sản theo quy định của nhà nước

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và phát huy được năng lực của bản thân, cơ hội thăng tiến công bằng.

Được tham gia các hoạt động phong trào ngoại khoá, vui chơi giải trí, du lịch do công ty tổ chức.

Chính sách Sinh nhật, kết hôn, sinh con,...

Được tham gia các khóa đào tạo không giới hạn để nâng cao kỹ năng phục vụ cho công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THANH THÁI MOBILE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.