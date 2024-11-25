Tuyển Kế toán Công Ty TNHH Emi Asia Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - |,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế toán Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Nắm bắt các hoạt động xuất nhập hàng của kho để kiểm tra số liệu / Knowledge about warehouse, ex-import activities

Tính toán, cân đối, đối chiếu số liệu xuất nhập nguyên liệu vật tư, nguyên liệu sản xuất / Calcute, balance for material import, export and BOM

Theo dõi thực tế nhập xuất hàng tại kho / Follow up the actual material import, export at WH Dept.

Phát hành báo cáo tồn kho trên phần mềm / Issue WH report (such as inventory stock) on the software

Cập nhập số liệu vật tư trên phần mềm Misa, chuẩn bị hồ sơ xuất hàng và các hồ sơ khác / Input data of related job on Misa software, prepaired the shipment docs and others

Sử dụng thành thạo Excel để tính toán, dữ liệu báo cáo, lưu trữ hồ sơ nội bộ một cách khoa học / Using good excel for calculateing, prepaire docs for working, keep internal docs scientifically

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên ngành Kế toán, Ngoại thương, Logistics / Colleague degree with major in accounting, foreign trade, logistics

02 năm kinh nghiệm kế toán kho ở các công ty gia công xuất khẩu hoặc sản xuất / Two or more years of accounting experience in manufactoring business, such as processing or export processing enterprises (EPE)

Giao tiếp cơ bản Tiếng Hoa hoặc Tiếng Anh / Basic communication in English or Chinese

Có thể sử dụng phần mềm kế toán / Know how to use AMIS Misa software

Làm việc chăm chỉ, cẩn thận / Work hard and carefully

Tại Công Ty TNHH Emi Asia Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập theo năng lực / Competitive salary commensurate with experience and qualifications.

Chế độ phúc lợi theo quy định Luật Lao động / Comprehensive benefits package that meets all legal requirements

Công ty mới thành lập / A newly established and expanded company

Môi trường làm việc quốc tế / International work environment

Quản lý hướng dẫn tận tình và quan tâm đến nhân viên / Supportive leadership and comprehensive training programs.

Nghỉ luân phiên Thứ 7 / Rotating weekend-off (Saturdays)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Emi Asia Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin