Tuyển Nhân viên Tư vấn CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VI N VI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VI N VI
- Hồ Chí Minh: 27 Lê Trung Nghĩa, Phường 12, Tân Bình, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương Thỏa thuận
- Tư vấn khóa học, giải đáp thắc mắc, trao đổi với khách hàng (Học Viên) qua tin nhắn và qua điện thoại.
- Chủ động liên hệ học viên tiềm năng, upsale học viên các khóa học.
- Tham gia các hoạt động tuyển sinh cùng team Marketing khi có yêu cầu.
- Thao tác, cập nhật, quản lý thông tin học viên đã đăng ký vào hệ thống.
- Cùng với đội nhóm xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển kinh doanh.
- Chịu trách nhiệm chăm sóc khách hàng, nắm bắt thông tin từ học viên nhằm cải tiến chất lượng đào tạo.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban Quản Trị Công ty.
Trực ca và nghỉ luân phiên: Từ thứ 2 đến thứ 7 làm tại Công ty, Chủ nhật làm online.
+ Ca 1: 8h30 - 17h30
+ Ca 2: 12h30 - 21h30
Nghỉ ca:1 tiếng
1 tuần được nghỉ 1 ngày, 2 tuần liên tiếp được nghỉ thêm 1 buổi linh động theo sự sắp xếp của nhân sự và Quản lý trực tiếp.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Hiểu về tâm lý khách hàng.
- Kỹ năng thuyết phục, giao tiếp tốt.
- Có 6 tháng – 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương hoặc biết tiếng Trung là 1 lợi thế.
- Tính cách vui vẻ, thân thiện, yêu thích công việc tư vấn, tinh thần trách nhiệm cao.
- Biết sử dụng tin học văn phòng cơ bản.
- Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
- Sức khỏe tốt, trung thực, nhanh nhẹn, nhiệt tình trong công việc.
- Có laptop cá nhân.
Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VI N VI Thì Được Hưởng Những Gì
- Được hỗ trợ tiền gửi xe nếu không gửi tại Học Viện.
- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, nhận được sự hỗ trợ từ đội ngũ quản lý đầy kinh nghiệm, tận tâm.
- Có cơ hội học tiếng Trung miễn phí khi trở thành nhân sự chính thức.
- Ngoài ra còn có những chính sách dành cho nhân viên: ốm đau, hiếu - hỷ, sinh nhật, và thưởng các ngày lễ như: Quốc tế phụ nữ, Quốc tế lao động. Quốc tế thiếu nhi, Quốc Khánh, Phụ nữ Việt Nam, Tết Dương Lịch, ... khi trở thành nhân viên chính thức.
- Lương tháng 13 tùy theo tình hình kinh doanh của công ty.
- Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
- Được đóng BHXH theo quy định của Pháp luật.
- Các chế độ phúc lợi theo quy định của Công ty.
Hoa hồng:
Từ 0 – 70 triệu: 3%
Từ 71 – 100 triệu: 3.5%
Từ 101 – 300 triệu: 5%
Từ 301 – 500 triệu: 6%
Từ 501 triệu: 7%
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VI N VI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI