Tuyển Nhân viên Tư vấn CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VI N VI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 27 Lê Trung Nghĩa, Phường 12, Tân Bình, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tư vấn khóa học, giải đáp thắc mắc, trao đổi với khách hàng (Học Viên) qua tin nhắn và qua điện thoại.

- Chủ động liên hệ học viên tiềm năng, upsale học viên các khóa học.

- Tham gia các hoạt động tuyển sinh cùng team Marketing khi có yêu cầu.

- Thao tác, cập nhật, quản lý thông tin học viên đã đăng ký vào hệ thống.

- Cùng với đội nhóm xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển kinh doanh.

- Chịu trách nhiệm chăm sóc khách hàng, nắm bắt thông tin từ học viên nhằm cải tiến chất lượng đào tạo.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban Quản Trị Công ty.

Trực ca và nghỉ luân phiên: Từ thứ 2 đến thứ 7 làm tại Công ty, Chủ nhật làm online.

+ Ca 1: 8h30 - 17h30

+ Ca 2: 12h30 - 21h30

Nghỉ ca:1 tiếng

 1 tuần được nghỉ 1 ngày, 2 tuần liên tiếp được nghỉ thêm 1 buổi linh động theo sự sắp xếp của nhân sự và Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên ưu tiên chuyên ngành quản trị kinh doanh, kinh tế,...

- Hiểu về tâm lý khách hàng.

- Kỹ năng thuyết phục, giao tiếp tốt.

- Có 6 tháng – 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương hoặc biết tiếng Trung là 1 lợi thế.

- Tính cách vui vẻ, thân thiện, yêu thích công việc tư vấn, tinh thần trách nhiệm cao.

- Biết sử dụng tin học văn phòng cơ bản.

- Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

- Sức khỏe tốt, trung thực, nhanh nhẹn, nhiệt tình trong công việc.

- Có laptop cá nhân.

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VI N VI Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản 6.000.000 vnđ – 9.000.000 vnđ + hoa hồng.

- Được hỗ trợ tiền gửi xe nếu không gửi tại Học Viện.

- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, nhận được sự hỗ trợ từ đội ngũ quản lý đầy kinh nghiệm, tận tâm.

- Có cơ hội học tiếng Trung miễn phí khi trở thành nhân sự chính thức.

- Ngoài ra còn có những chính sách dành cho nhân viên: ốm đau, hiếu - hỷ, sinh nhật, và thưởng các ngày lễ như: Quốc tế phụ nữ, Quốc tế lao động. Quốc tế thiếu nhi, Quốc Khánh, Phụ nữ Việt Nam, Tết Dương Lịch, ... khi trở thành nhân viên chính thức.

- Lương tháng 13 tùy theo tình hình kinh doanh của công ty.

- Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

- Được đóng BHXH theo quy định của Pháp luật.

- Các chế độ phúc lợi theo quy định của Công ty.

Hoa hồng:

Từ 0 – 70 triệu: 3%

Từ 71 – 100 triệu: 3.5%

Từ 101 – 300 triệu: 5%

Từ 301 – 500 triệu: 6%

Từ 501 triệu: 7%

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VI N VI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.