Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà Gold View Complex, 346 Bến Vân Đồn, Quận 4, Quận 4

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Hạch toán kế toán nội bộ, lưu trữ chứng từ và sổ sách liên quan

Làm hồ sơ ngân hàng, Lập phiếu thu/ chi, lập hóa đơn bán hàng, phiếu xuất kho... cần thiết trong ngày

Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán, các chứng từ kế toán thông qua các nghiệp vụ kinh tế phát sinh: thu tiền, chi tiền, mua bán dịch vụ, công cụ dụng cụ, tài sản cố định,..

Kiểm tra và trình cấp trên: đề xuất chi, đề nghị tạm ứng, đề nghị thanh toán, thanh toán qua ngân hàng.

Chấm công, tính lương, theo dõi BHXH cho nhân viên

Theo dõi công nợ, quản lý tổng quát công nợ toàn công ty. Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi toàn công ty

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/ Nữ tuổi từ 28 trở lên

Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên chuyên ngành liên quan: kế toán, tài chính, kiểm toán,...

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm kế toán.Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm cty dịch vụ, truyền thông, quảng cáo,...

Có kinh nghiệm ít nhất 01 năm làm việc trên Amis hoặc Misa SME

Làm việc cẩn thận, chăm chỉ, trung thực, tinh thần trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SEN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 10 - 12M, thỏa thuận theo năng lực ứng viên

Làm việc: Thứ 2- sáng Thứ 7

Các chính sách phúc lợi, BHYT, BHXH theo quy định nhà nước

Company trips

Thưởng lễ tết, lương tháng 13,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SEN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin