Tuyển Kế toán Công Ty TNHH Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Nhất Lâm - Chi Nhánh Quận 7 Thành Phố Hồ Chí Minh làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 9 - 12 Triệu

Công Ty TNHH Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Nhất Lâm - Chi Nhánh Quận 7 Thành Phố Hồ Chí Minh
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/12/2024
Kế toán

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán Tại Công Ty TNHH Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Nhất Lâm - Chi Nhánh Quận 7 Thành Phố Hồ Chí Minh

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Khánh Hòa:

- Khánh Hòa

Mô Tả Công Việc Kế toán Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Mô tả Công việc
In phiếu xuất kho (xuất bán, điều chuyển)
Bảng kê phân tuyến
Kiểm soát đơn hàng (kéo Deli)
Thu hồi chứng từ và bàn giao chứng từ
Nhập hàng trả lại (hàng giao không thành công và hàng xuất trả)
Theo dõi các chương trình thu, đổi date của Kênh MT/GT
Xuất HĐ cho kênh MT, HRC
Thu tiền mặt
Đối chiếu và thanh toán với kho thuê: chứng từ, bảng kê lưu kho
Kiểm kê định kỳ hàng tháng
Lưu trữ các chứng từ liên quan: Phiếu xuất kho/phiếu nhập kho/ phiếu điều chuyển/ tồn kho thuê...
Các công việc khác
In phiếu xuất kho (xuất bán, điều chuyển)
Bảng kê phân tuyến
Kiểm soát đơn hàng (kéo Deli)
Thu hồi chứng từ và bàn giao chứng từ
Nhập hàng trả lại (hàng giao không thành công và hàng xuất trả)
Theo dõi các chương trình thu, đổi date của Kênh MT/GT
Xuất HĐ cho kênh MT, HRC
Thu tiền mặt
Đối chiếu và thanh toán với kho thuê: chứng từ, bảng kê lưu kho
Kiểm kê định kỳ hàng tháng
Lưu trữ các chứng từ liên quan: Phiếu xuất kho/phiếu nhập kho/ phiếu điều chuyển/ tồn kho thuê...
Các công việc khác

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu Cầu Công Việc
Tốt nghiệp trung cấp trở lên
Có kinh nghiệm 2 năm trở lên
Kĩ năng tổ chức, sắp xếp công việc tốt
Tư duy nhạy bén, nhanh nhẹn, hoạt bát
Cẩn thận, tỉ mỉ, độ chính xác trong công việc

Tại Công Ty TNHH Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Nhất Lâm - Chi Nhánh Quận 7 Thành Phố Hồ Chí Minh Thì Được Hưởng Những Gì

Laptop
Chế độ bảo hiểm
Đồng phục
Chế độ thưởng
Đào tạo
Tăng lương
Nghỉ phép năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Nhất Lâm - Chi Nhánh Quận 7 Thành Phố Hồ Chí Minh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Nhất Lâm - Chi Nhánh Quận 7 Thành Phố Hồ Chí Minh

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: E 50, Đường số 9, Khu Himlam, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

