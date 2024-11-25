Tuyển Kế toán Công Ty TNHH Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Nhất Lâm - Chi Nhánh Quận 7 Thành Phố Hồ Chí Minh làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 9 - 12 Triệu

Mô tả Công việc

In phiếu xuất kho (xuất bán, điều chuyển)

Bảng kê phân tuyến

Kiểm soát đơn hàng (kéo Deli)

Thu hồi chứng từ và bàn giao chứng từ

Nhập hàng trả lại (hàng giao không thành công và hàng xuất trả)

Theo dõi các chương trình thu, đổi date của Kênh MT/GT

Xuất HĐ cho kênh MT, HRC

Thu tiền mặt

Đối chiếu và thanh toán với kho thuê: chứng từ, bảng kê lưu kho

Kiểm kê định kỳ hàng tháng

Lưu trữ các chứng từ liên quan: Phiếu xuất kho/phiếu nhập kho/ phiếu điều chuyển/ tồn kho thuê...

Các công việc khác

