Tuyển Kế toán Công Ty TNHH Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Nhất Lâm - Chi Nhánh Quận 7 Thành Phố Hồ Chí Minh làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 9 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán Tại Công Ty TNHH Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Nhất Lâm - Chi Nhánh Quận 7 Thành Phố Hồ Chí Minh
- Khánh Hòa:
- Khánh Hòa
Mô Tả Công Việc Kế toán Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Mô tả Công việc
In phiếu xuất kho (xuất bán, điều chuyển)
Bảng kê phân tuyến
Kiểm soát đơn hàng (kéo Deli)
Thu hồi chứng từ và bàn giao chứng từ
Nhập hàng trả lại (hàng giao không thành công và hàng xuất trả)
Theo dõi các chương trình thu, đổi date của Kênh MT/GT
Xuất HĐ cho kênh MT, HRC
Thu tiền mặt
Đối chiếu và thanh toán với kho thuê: chứng từ, bảng kê lưu kho
Kiểm kê định kỳ hàng tháng
Lưu trữ các chứng từ liên quan: Phiếu xuất kho/phiếu nhập kho/ phiếu điều chuyển/ tồn kho thuê...
Các công việc khác
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp trung cấp trở lên
Có kinh nghiệm 2 năm trở lên
Kĩ năng tổ chức, sắp xếp công việc tốt
Tư duy nhạy bén, nhanh nhẹn, hoạt bát
Cẩn thận, tỉ mỉ, độ chính xác trong công việc
Tại Công Ty TNHH Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Nhất Lâm - Chi Nhánh Quận 7 Thành Phố Hồ Chí Minh Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ bảo hiểm
Đồng phục
Chế độ thưởng
Đào tạo
Tăng lương
Nghỉ phép năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Nhất Lâm - Chi Nhánh Quận 7 Thành Phố Hồ Chí Minh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
