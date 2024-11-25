Tuyển Công nghệ cao CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ MATEC VINA làm việc tại Long An thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Long An: Ấp 5a Lương Bình, Bến Lức, Long An, Bến Lức, Huyện Bến Lức

- Kiểm soát hàng hóa nhập xuất, ra vào ở kho

- Theo dõi hàng hóa xuất nhập tồn

- Đối chiếu và nhập dữ liệu hàng hóa vào hệ thống

- Quản lý hàng tồn kho

- Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương: kế toán kho, kế hoạch sản xuất, admin kho

- Thành thạo vi tính văn phòng, thành thạo MS Word, Excel, có thể tăng ca (nếu có)

- Có sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, hoạt bát, trung thực, nghiêm túc trong công việc

- Cần mẫn, cẩn thận, có trách nhiệm với công việc.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ MATEC VINA Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Lương cứng 7-9tr/tháng + Ăn Trưa tại nhà máy+ thưởng sản lượng + thưởng hỗ trợ bộ phận chuyên môn => TN 10-12tr

- Thưởng chuyên cần đi làm đúng giờ

- Thưởng 1 ngày công đi làm làm đầy đủ

- Được cung cấp đầy đủ trang thiết bị cần thiết

- Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN

- Thưởng Lễ tết, lương tháng thứ 13, sinh nhật, hiếu hỉ...

- Du lịch nghỉ mát hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ MATEC VINA

