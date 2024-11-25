Tuyển Công nghệ cao CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ MATEC VINA làm việc tại Long An thu nhập 10 - 12 Triệu

Tuyển Công nghệ cao CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ MATEC VINA làm việc tại Long An thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ MATEC VINA
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/12/2024
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ MATEC VINA

Công nghệ cao

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Công nghệ cao Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ MATEC VINA

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Long An: Ấp 5a Lương Bình, Bến Lức, Long An, Bến Lức, Huyện Bến Lức

Mô Tả Công Việc Công nghệ cao Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Kiểm soát hàng hóa nhập xuất, ra vào ở kho
- Theo dõi hàng hóa xuất nhập tồn
- Đối chiếu và nhập dữ liệu hàng hóa vào hệ thống
- Quản lý hàng tồn kho

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương: kế toán kho, kế hoạch sản xuất, admin kho
- Thành thạo vi tính văn phòng, thành thạo MS Word, Excel, có thể tăng ca (nếu có)
- Có sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, hoạt bát, trung thực, nghiêm túc trong công việc
- Cần mẫn, cẩn thận, có trách nhiệm với công việc.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ MATEC VINA Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Lương cứng 7-9tr/tháng + Ăn Trưa tại nhà máy+ thưởng sản lượng + thưởng hỗ trợ bộ phận chuyên môn => TN 10-12tr
- Thưởng chuyên cần đi làm đúng giờ
- Thưởng 1 ngày công đi làm làm đầy đủ
- Được cung cấp đầy đủ trang thiết bị cần thiết
- Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN
- Thưởng Lễ tết, lương tháng thứ 13, sinh nhật, hiếu hỉ...
- Du lịch nghỉ mát hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ MATEC VINA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ MATEC VINA

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ MATEC VINA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Khu tự khoát, Xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

