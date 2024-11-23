Tuyển Kế toán CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU PHÚ NHUẬN FOOD làm việc tại Hưng Yên thu nhập 9 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU PHÚ NHUẬN FOOD
Ngày đăng tuyển: 23/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/12/2024
Kế toán

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU PHÚ NHUẬN FOOD

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Thôn Ngọc, Lạc Đạo, Văn Lâm, Hưng Yên, Văn Lâm, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Kế toán Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

- Lập, in phiếu giao hàng, xuất- nhập kho, chuyển kho trên phần mềm.
- Kiểm tra và xử lý đơn hàng bán.
- Phối hợp với kế toán, thủ kho thực hiện việc Kiểm kê hàng hóa ( lập biên bản kiểm kê, báo cáo nếu có chênh lệnh sổ sách và thực tế)
- Báo cáo công việc hàng ngày ( hàng hỏng hủy, trả lại, tồn kho).
- Các công việc khác theo yêu cầu.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sử dụng thành thạo Excel, phần mềm kế toán Misa.
Có kinh nghiệm làm việc vị trí tương đương.
Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp các ngành Kế toán các trường Cao đẳng và Đại học.
Kỹ năng tổng hợp, phân tích số liệu.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU PHÚ NHUẬN FOOD Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng khởi điểm: 9-12tr.
Thử việc 1-2 tháng nhận 85% lương cứng.
Hỗ trợ ăn tại công ty
Môi trườnglàm việc năng động,chuyên nghiệp.
Review lương theo định kỳ.
Thưởng lễ, Tết,...lương tháng 13.
Thời gian: + Ca 1: 6h-15h30
Thời gian:
+ Ca 2: 15h-24h
+ Ca 3: 20h-5h30
Từ thứ 2 đến CN. Nghỉ 1 ngày bất kì trong tuần theo sắp xếp của quản lý
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU PHÚ NHUẬN FOOD

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU PHÚ NHUẬN FOOD

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 48 đường Trung Kính, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

