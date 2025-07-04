Tuyển Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH Đầu tư ứng dụng sản xuất bao bì Việt Pro Company làm việc tại Hưng Yên thu nhập 60 - 80 Triệu

Công ty TNHH Đầu tư ứng dụng sản xuất bao bì Việt Pro Company
Ngày đăng tuyển: 04/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/08/2025
Giám đốc kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc kinh doanh Tại Công ty TNHH Đầu tư ứng dụng sản xuất bao bì Việt Pro Company

Mức lương
60 - 80 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Vĩnh Yên, Hoàng Mai, Hoàng Mai, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương 60 - 80 Triệu

1. Hoạch định Chiến lược kinh doanh của công ty
2. Chịu trách nhiệm chính trong việc quản lý các thao tác liên quan đến việc thực hiện chính sách kinh doanh từng quý, tháng
3. Cùng Các phòng ban Phân tích thị trường, khách hàng, đối thủ cạnh tranh và đối thủ cạnh tranh của khách hàng => từ đó có chính sách KD phù hợp
4. Phối hợp với phòng marketing xây dựng hình ảnh cho thương hiệu của doanh nghiệp.
5. Kiểm tra và duyệt giá cho từng các phòng ban
6. Quản lý các phòng làm việc của bộ máy kinh doanh nhằm đạt chất lượng cao nhất Đào tạo nhân sự mới ( kết hợp cùng với các trưởng bộ phận) . Phối hợp với các phòng ban liên quan để duy trì hiệu quả bộ máy kinh doanh của doanh nghiệp hoạt động tốt hơn.
7. Kiểm tra và duyệt giá cho từng các phòng ban
8. Đưa ra những ý kiến, giải pháp, kiến nghị cụ thể liên quan đến việc kinh doanh trong doanh nghiệp
9. Hỗ trợ xử lý các khiếu nại liên quan đến vấn đề kinh doanh bao gồm giá cả, chất lượng sản phẩm, v.v.

Với Mức Lương 60 - 80 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh
Thành thạo tiếng anh
Giao tiếp tốt
Có trên 5 năm kinh nghiệm tại vị trí tuyển dụng
Có tinh thần học hỏi và có trách nhiệm

Tại Công ty TNHH Đầu tư ứng dụng sản xuất bao bì Việt Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Sinh nhật Thưởng lễ tết, 8/3, 1/6, trung thu Nghỉ mát Bảo hiểm xã hội, BHYT, BHTN Bảo hiểm 24 Môi trường làm việc năng động, nhiều cơ hội phát triển Có xe đưa đón CBCNV từ 393 Vĩnh Hưng-Hoàng Mai-Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư ứng dụng sản xuất bao bì Việt Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Đường D1, KCN Phố Nối A, Giai Phạm, Yên Mỹ, Hưng Yên

