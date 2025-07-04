Tuyển Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH Đầu tư ứng dụng sản xuất bao bì Việt Pro Company làm việc tại Hưng Yên thu nhập 60 - 80 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc kinh doanh Tại Công ty TNHH Đầu tư ứng dụng sản xuất bao bì Việt Pro Company
- Hưng Yên: Vĩnh Yên, Hoàng Mai, Hoàng Mai, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương 60 - 80 Triệu
1. Hoạch định Chiến lược kinh doanh của công ty
2. Chịu trách nhiệm chính trong việc quản lý các thao tác liên quan đến việc thực hiện chính sách kinh doanh từng quý, tháng
3. Cùng Các phòng ban Phân tích thị trường, khách hàng, đối thủ cạnh tranh và đối thủ cạnh tranh của khách hàng => từ đó có chính sách KD phù hợp
4. Phối hợp với phòng marketing xây dựng hình ảnh cho thương hiệu của doanh nghiệp.
5. Kiểm tra và duyệt giá cho từng các phòng ban
6. Quản lý các phòng làm việc của bộ máy kinh doanh nhằm đạt chất lượng cao nhất Đào tạo nhân sự mới ( kết hợp cùng với các trưởng bộ phận) . Phối hợp với các phòng ban liên quan để duy trì hiệu quả bộ máy kinh doanh của doanh nghiệp hoạt động tốt hơn.
8. Đưa ra những ý kiến, giải pháp, kiến nghị cụ thể liên quan đến việc kinh doanh trong doanh nghiệp
9. Hỗ trợ xử lý các khiếu nại liên quan đến vấn đề kinh doanh bao gồm giá cả, chất lượng sản phẩm, v.v.
Với Mức Lương 60 - 80 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo tiếng anh
Giao tiếp tốt
Có trên 5 năm kinh nghiệm tại vị trí tuyển dụng
Có tinh thần học hỏi và có trách nhiệm
Tại Công ty TNHH Đầu tư ứng dụng sản xuất bao bì Việt Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư ứng dụng sản xuất bao bì Việt Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
