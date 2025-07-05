Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 05/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/07/2025
Kế toán thanh toán

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thanh toán Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 89 Yên Lãng, Thịnh Quang, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Nhận và kiểm tra hồ sơ thanh toán của các bộ phận trong Công ty;
Thực hiện nghiệp vụ thanh toán bằng tiền mặt hay tiền gửi ngân hàng cho nhà cung cấp và các nghiệp vụ chi nội bộ thanh toán doanh nghiệp;
Hạch toán các nghiệp vụ liên quan đến các khoản thu, chi của doanh nghiệp;
Theo dõi, quản lý chặt chẽ những chứng từ liên quan đến các khoản thu, chi bằng tiền mặt hay tiền gửi ngân hàng của doanh nghiệp;
Theo dõi và quản lý các khoản thu, chi của doanh nghiệp;
Theo dõi công nợ và đôn đốc thu hồi công nợ.
Theo dõi và quản lý quỹ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng của doanh nghiệp
Xử lý các vấn đề liên quan đến ngân hàng khi có phát sinh: Mở tài khoản, tra soát….;
Lập báo cáo tồn quỹ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng định kỳ theo yêu cầu của Ban LĐ;
Lưu trữ, bảo quản chứng từ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng;
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Công ty

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các ngành nghề liên quan, từ 3 năm trở lên
Nắm vững các nghiệp vụ kế toán cơ bản.
Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán, tin học văn phòng.
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Từ 12 - 18 triệu
Thưởng các ngày lễ, Tết, thưởng tháng lương 13, du lịch nghỉ mát, teambuiding.
Các chế độ khác theo quy định của luật lao động
Được đào tạo, nâng cao kỹ năng cần thiết trong công việc
Nơi làm việc: Tầng 6, số 89 Yên Lãng, Đống Đa, Hà Nội.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 89 Yên Lãng, Phường Thịnh Quang, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

