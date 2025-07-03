Tuyển Phát triển mặt bằng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HƯNG YÊN làm việc tại Hưng Yên thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HƯNG YÊN
Ngày đăng tuyển: 03/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/07/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HƯNG YÊN

Phát triển mặt bằng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phát triển mặt bằng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HƯNG YÊN

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
20 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Kim Thành, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Phát triển mặt bằng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Tham gia vào các dự án giải phóng mặt bằng cho các công trình xây dựng, khu đô thị, khu công nghiệp, ...
Tiếp cận, gặp gỡ, trao đổi, đàm phán với các hộ dân trong khu vực cần giải phóng mặt bằng.
Thu thập thông tin về diện tích đất, tài sản, quyền sử dụng đất của các hộ dân.
Hỗ trợ việc xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ việc di dời, tái định cư cho các hộ dân.
Thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật.
Quản lý mặt bằng đất đã nhận bàn giao;
Kết hợp với Phòng/ban công ty hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để thực hiện nhiệm vụ GPMB đất dự án
Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý
Báo cáo tình hình giải phóng mặt bằng cho cấp trên.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Năng động, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao.
Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Kiến trúc sư, Kỹ sư kết cấu - dân dụng và công nghiệp, Kinh tế đầu tư, bất động sản, kinh tế xây dựng; tài nguyên môi trường; Đại Học chuyên ngành quản lý đất đai, quy hoạch...
Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Hiểu biết pháp luật liên quan đến lĩnh vực Xây dựng, Đầu tư, Đất đai, Quy hoạch, Nhà ở, Kinh doanh bất động sản..., giấy tờ pháp lý liên quan đến dự án đầu tư
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt.
Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc.
Ưu tiên ứng viên có kiến thức về pháp luật đất đai, quy định về giải phóng mặt bằng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HƯNG YÊN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.
Lương cứng từ 15 - 20 triệu
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến.
Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding, du lịch ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HƯNG YÊN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HƯNG YÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HƯNG YÊN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 210, Đường Nguyễn Văn Linh, Xã Bảo Khê, Thành phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

