Tuyển Kế toán kho Công ty TNHH Nhôm Nam Sung Pro Company làm việc tại Nam Định thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Nam Định: Vụ Bản - Hà Nam - Thái Bình, Thành phố Nam Định

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Hạch toán tất tần tật mọi thông tin liên quan đến vật tư

Khi có vật tư là hàng hóa hay nguyên liệu đến, kế toán vật tư chịu trách nhiệm kiểm tra xem lô hàng đó có đầy đủ số lượng không - chất lượng thế nào...

Thực hiện hạch toán bằng các bước:

+Dò xét, kiểm kê lại tất cả những khoản chi phí liên quan và phát sinh từ lô hàng này dựa trên các hóa đơn, chứng từ và phiếu nhập/xuất hàng

+Đo lường và tính toán từ những thông tin đúng đã có

+Ghi chép lại đảm bảo đầy đủ, chính xác các số liệu đã tính toán vào sổ kế toán hay các công cụ lưu trữ khác

Đưa ra kết luận xem có cần thay đổi để cân đối lại số lượng vật tư nhập và xuất không để hợp lý

2. Thống kê tình hình hàng tồn kho

Thường xuyên kiểm tra để nắm được số lượng và chất lượng hàng tồn kho nhằm lên kế hoạch bổ sung thêm kịp thời và hợp lý

Thực hiện kiểm tra và đối soát số liệu ở thực tế và trên máy tính hay công cụ lưu trữ tương ứng, đảm bảo chính xác và trùng khớp

Thay đổi và cập nhật lại số liệu nếu phát hiện sai sót ngoài thực tế so với trên hệ thống

Lập các báo cáo về hàng tồn kho định kỳ theo tuần/tháng/quý gửi lên bộ phận quản lý

Xử lý trong khả năng quyền hạn, đồng thời báo cáo cấp trên nếu phát hiện chênh lệch hay sự cố nghiêm trọng nhằm kiểm soát tình hình chung của vật tư

3. Lập phiếu nhập/xuất kho theo yêu cầu

Lập phiếu nhập hàng có kèm đề xuất số lượng cần nhập trình ban quản lý phê duyệt khi kho hàng còn thiếu, cần nhập bổ sung thêm

Lập phiếu xuất hàng nếu doanh nghiệp là bên xuất/bán hàng hóa cho một doanh nghiệp khác yêu cầu nhập hàng

Các phiếu nhập và xuất hàng cần đầy đủ thông tin về số lượng, giá tiền, tình trạng chất lượng hàng hóa...

4. Các công việc khác

Vệ sinh nơi làm việc, đảm bảo khâu lưu trữ, bảo quản giấy tờ, sổ sách ngăn nắp, khoa học

Hỗ trợ thống kê các mặt hàng, sắp xếp hàng hóa...

Lập biên bản kiểm kê và xử lý các vấn đề sai lệch số liệu liên quan đến hàng hóa, đề xuất phương án phù hợp

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên có liên quan đến nhiệm vụ công việc và chuyên môn của mình.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/nữ, tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành: Kế toán, tài chính, thuế...

Có kinh nghiệm lâu năm làm kế toán kho, ưu tiên ứng viên đã làm việc tại các nhà máy sản xuất.

Nắm vững các kiến thức chuyên môn về kế toán.

Am hiểu luật và các văn bản dưới luật liên quan để vận dụng trong công việc.

Sử dụng thành thạo máy vi tính và các phần mềm kế toán (Bravo,....)

Có kỹ năng ghi chép, tính toán, cập nhật và tổng hợp số liệu.

Có khả năng xử lý các vấn đề phát sinh.

Thận trọng, cẩn thận, trung thực.

Ưu tiên ứng viên kinh nghiệm ngành nhôm.

Tại Công ty TNHH Nhôm Nam Sung Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Được tham gia các khóa đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn

- Được thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ đối người lao động và gia đình, có chế độ ngày sinh nhật.

- Được thưởng các ngày Tết, thưởng cuối năm theo đóng góp; thưởng thi đua; thưởng sáng kiến cải tiến.

- Được đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp theo quy định.

- Được tham gia các hoạt động thể thao, nghỉ mát.

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Nhôm Nam Sung Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin