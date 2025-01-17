Tuyển Kế toán ngân hàng Công Ty Cổ Phần Y Tế Scp làm việc tại Hà Nội thu nhập 300 - 500 Triệu

- Kiểm tra, theo dõi tính chính xác và kịp thời phát hiện các sai sót của các giấy tờ giao dịch như Séc, Uỷ nhiệm chi,…

- Thực hiện các nghiệp vụ thanh toán qua ngân hàng.

- Hạch toán chứng từ ngân hàng vào PMKT.

- Thực hiện các báo cáo kế toán, đối chiếu số liệu với các khâu nghiệp vụ liên quan đến thanh toán qua ngân hàng. Cung cấp thông tin các khoản thanh toán qua ngân hàng cho các đơn vị liên quan.

- Đi giao dịch ngân hàng nhận sổ phụ, chuyển các chứng từ thanh toán, thực hiện các nghĩa vụ về thuế đối với nhà nước thông qua ngân hàng

- Nắm bắt các số liệu dòng tiền gửi, rút,… để ngân hàng có phương hướng hoạt động ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.

- Nhập, lưu trữ các chứng từ, biên lai,… liên quan đến thuế, các khoản vay, nợ,… của ngân hàng.

- Chuẩn bị, theo dõi nghiêm ngặt quá trình mở hồ sơ L/C, các loại bảo lãnh, theo dõi thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc.