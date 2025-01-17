Tuyển Kế toán ngân hàng Công Ty Cổ Phần Y Tế Scp làm việc tại Hà Nội thu nhập 300 - 500 Triệu

Công Ty Cổ Phần Y Tế Scp
Ngày đăng tuyển: 17/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/03/2025
Công Ty Cổ Phần Y Tế Scp

Kế toán ngân hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán ngân hàng Tại Công Ty Cổ Phần Y Tế Scp

Mức lương
300 - 500 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa B2 HUD2 Tây Nam Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán ngân hàng Với Mức Lương 300 - 500 Triệu

- Kiểm tra, theo dõi tính chính xác và kịp thời phát hiện các sai sót của các giấy tờ giao dịch như Séc, Uỷ nhiệm chi,…
- Thực hiện các nghiệp vụ thanh toán qua ngân hàng.
- Hạch toán chứng từ ngân hàng vào PMKT.
- Thực hiện các báo cáo kế toán, đối chiếu số liệu với các khâu nghiệp vụ liên quan đến thanh toán qua ngân hàng. Cung cấp thông tin các khoản thanh toán qua ngân hàng cho các đơn vị liên quan.
- Đi giao dịch ngân hàng nhận sổ phụ, chuyển các chứng từ thanh toán, thực hiện các nghĩa vụ về thuế đối với nhà nước thông qua ngân hàng
- Nắm bắt các số liệu dòng tiền gửi, rút,… để ngân hàng có phương hướng hoạt động ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.
- Nhập, lưu trữ các chứng từ, biên lai,… liên quan đến thuế, các khoản vay, nợ,… của ngân hàng.
- Chuẩn bị, theo dõi nghiêm ngặt quá trình mở hồ sơ L/C, các loại bảo lãnh, theo dõi thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc.

Với Mức Lương 300 - 500 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: 27 – 38
- Có kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp/Kế toán ngân hàng từ 3 – 5 năm, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm quản lý.

Tại Công Ty Cổ Phần Y Tế Scp Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Y Tế Scp

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Y Tế Scp

Công Ty Cổ Phần Y Tế Scp

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: HUD2 Tây Nam Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

