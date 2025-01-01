Công việc Kế toán ngân hàng

Nhu cầu tuyển dụng kế toán ngân hàng đang tăng cao tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng… với sự mở rộng của các ngân hàng trong nước và sự xuất hiện của các chi nhánh ngân hàng quốc tế. Mức lương cho vị trí này dao động từ 10.000.000 - 25.000.000 VNĐ/tháng.

1. Nhu cầu tuyển dụng kế toán ngân hàng hiện nay

Kế toán ngân hàng là người chịu trách nhiệm thực hiện việc xử lý, tổng hợp, ghi chép và phân tích các nghiệp vụ tài chính, kế toán cũng như cung cấp thông tin cần thiết cho hoạt động tiền tệ của ngân hàng.

Nhu cầu tuyển dụng kế toán ngân hàng tại Việt Nam đang tăng trưởng mạnh mẽ. Với sự mở rộng của các ngân hàng trong nước và quốc tế, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế ngày càng hội nhập, nhu cầu tuyển dụng kế toán ngân hàng trở nên cấp thiết. Nhiều ngân hàng không ngừng mở rộng mạng lưới chi nhánh, đa dạng hóa dịch vụ tài chính, từ đó dẫn đến việc cần nhiều nhân sự kế toán để xử lý lượng lớn công việc.

Tuyển dụng kế toán ngân hàng tăng nhanh trong những năm gần đây

Với hơn một trăm tin tuyển dụng mỗi ngày trên các nền tảng việc làm, vị trí này có sự cạnh tranh cao. Các ngân hàng thường tìm kiếm ứng viên có kinh nghiệm từ 1-3 năm trong lĩnh vực kế toán, tài chính và có khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán, tài chính.

Các kỹ năng như sử dụng Excel, phần mềm kế toán Misa hoặc SAP cũng được yêu cầu. Kỹ năng cùng kinh nghiệm được tích lũy qua quá trình làm việc sẽ giúp bạn có nhiều cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn như chuyên viên hay trưởng phòng kế toán ngân hàng.

2. Mức thu nhập bình quân của kế toán ngân hàng

Kế toán ngân hàng là vị trí quan trọng trong các ngân hàng, với mức thu nhập phụ thuộc vào trình độ, kinh nghiệm và vai trò đảm nhiệm. Dưới đây là các mức lương phổ biến cho từng vị trí và cấp bậc việc làm kế toán ngân hàng:

Mức lương theo cấp bậc

Việc làm kế toán ngân hàng Mức lương dao động (VNĐ/tháng) Thực tập sinh kế toán ngân hàng 8.000.000 - 10.000.000 Nhân viên kế toán ngân hàng 12.000.000 - 14.000.000 Chuyên viên kế toán ngân hàng 13.000.000 - 18.000.000 Trưởng bộ phận kế toán ngân hàng 20.000.000 - 25.000.000

Mức lương theo vị trí công việc

Việc làm kế toán ngân hàng Mức lương dao động (VNĐ/tháng) Kế toán quỹ ngân hàng 9.000.000 - 12.000.000 Kế toán nội bộ ngân hàng 10.000.000 - 15.000.000 Kế toán công nợ ngân hàng 10.000.000 - 15.000.000 Kế toán thanh toán ngân hàng 13.000.000 - 15.000.000 Kế toán tổng hợp ngân hàng 12.000.000 - 18.000.000 Kế toán thuế ngân hàng 15.000.000 - 18.000.000

3. Việc làm kế toán ngân hàng phổ biến hiện nay

Kế toán ngân hàng có nhiều vị trí cụ thể, đảm bảo việc quản lý các khoản phải thu và phải trả một cách chính xác, kịp thời. Dưới đây là những việc làm kế toán ngân hàng phổ biến:

3.1. Kế toán nội bộ ngân hàng

Kế toán nội bộ ngân hàng chịu trách nhiệm giám sát, kiểm tra các giao dịch tài chính nội bộ của ngân hàng, công việc cụ thể bao gồm:

Quản lý những tài khoản liên quan đến các hoạt động kinh doanh của ngân hàng.

Xử lý các giao dịch tài chính của ngân hàng.

Lập chứng từ, hóa đơn và luân chuyển, kiểm tra theo đúng quy trình của ngân hàng.

Quản lý, sắp xếp và lưu trữ chứng từ nội bộ an toàn.

Phối hợp với các bộ phận và kế toán nội bộ khác để thực hiện công việc.

Làm những báo cáo định kỳ theo yêu cầu của quản lý.

Kế toán ngân hàng cần có nhiều kỹ năng để có thể hoàn thành tốt công việc

Nhà tuyển dụng yêu cầu ứng viên có kinh nghiệm 2-3 năm trong lĩnh vực kế toán nội bộ, tốt nghiệp đại học/cao đẳng chuyên ngành kế toán, tài chính.

3.2. Kế toán tổng hợp ngân hàng

Kế toán tổng hợp ngân hàng đảm nhiệm việc thu thập, tổng hợp và xử lý các dữ liệu tài chính của ngân hàng. Cụ thể:

Thực hiện phân loại, tổng hợp các chứng từ, cập nhật các thông tin báo cáo hàng ngày.

Theo dõi tình hình tài chính hàng ngày cho ngân hàng.

Phân tích các số liệu và đề xuất các ý kiến liên quan đến quản lý tài chính cho quản lý trực tiếp hoặc lãnh đạo công ty.

Nhà tuyển dụng yêu cầu ứng viên tốt nghiệp đại học/cao đẳng chuyên ngành kế toán, tài chính; có kinh nghiệm ít nhất 2-3 năm trong lĩnh vực kế toán, kiến thức vững về các hồ sơ pháp lý liên quan đến kế toán và thuế.

3.3. Kế toán thuế ngân hàng

Nhân viên kế toán thuế ngân hàng chịu trách nhiệm:

Tiếp nhận các chứng từ thanh toán và kiểm tra tính đúng đắn của chứng từ.

Lập chứng từ thu - chi cho các khoản thanh toán của công ty đối với khách hàng và khoản thanh toán nội bộ.

Kiểm tra tồn quỹ tiền gửi ngân hàng, tiền mặt hàng ngày và gửi báo cáo quỹ, tài khoản ngân hàng cuối ngày thứ 6 hàng tuần và ngày cuối cùng của tháng.

Cập nhật các nguyên tắc, quy định về tiền mặt và tiền gửi ngân hàng.

Thực hiện công tác hạch toán kế toán, hỗ trợ các vị trí kế toán khác khi phát sinh các công việc công toán liên quan.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do kế toán trưởng phân công.

Ứng viên cần tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán, tài chính hoặc thuế, kinh nghiệm làm việc với các loại thuế doanh nghiệp là một lợi thế. Người làm kế toán thuế ngân hàng phải cập nhật thường xuyên các chính sách và quy định thuế mới, kỹ năng xử lý số liệu chính xác và cẩn thận. Đây là những kỹ năng và yêu cầu mà ứng viên ứng tuyển việc làm kế toán thuế ngân hàng cần có.

3.4. Kế toán quỹ ngân hàng

Kế toán quỹ ngân hàng sẽ theo dõi và quản lý các khoản tiền mặt của ngân hàng, đồng thời thực hiện kiểm tra và đối chiếu các giao dịch quỹ. Kế toán quỹ ngân hàng chịu trách nhiệm:

Thực hiện giao dịch, ngoại giao với ngân hàng về hạn mức tín dụng, bao gồm: mở bảo lãnh, chuyển khoản, vay vốn, báo cáo tín dụng…

Theo dõi ngân hàng, chuyển tiền online, đi ngân hàng rút, nộp tiền.

Theo dõi, cập nhật thuế giá trị gia tăng mua vào – bán ra hàng tháng.

Hạch toán báo nợ - báo có tất cả ngân hàng của các công ty.

Theo dõi đối chiếu công nợ thuế và xử lý các hồ sơ hóa đơn thuế.

Lấy sao kê sổ phụ ngân hàng và nộp tờ khai thuế hàng tháng.

Việc làm kế toán ngân hàng yêu cầu nhân viên thường xuyên phân tích, báo cáo các số liệu liên quan đến thu - chi của ngân hàng

Ứng viên khi ứng tuyển cần đảm bảo tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán, tài chính. Có kinh nghiệm trong công tác kế toán quỹ tại ngân hàng hoặc tổ chức tài chính. Kỹ năng giao tiếp và phối hợp làm việc nhóm tốt.

3.5. Kế toán công nợ ngân hàng

Kế toán công nợ ngân hàng chủ yếu theo dõi và thu hồi các khoản nợ của khách hàng, đảm bảo ngân hàng thu được nợ đúng hạn. Cụ thể:

Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh khi thanh toán qua tài khoản ngân hàng mà doanh nghiệp đang có.

Kiểm tra đối chiếu công nợ công ty với các chương trình hợp tác thanh toán với công ty qua bên đối tác trung gian thứ 3.

Định kỳ đối chiếu các tài khoản kế toán hạch toán theo đối tượng công nợ.

Định kỳ hàng tháng đối chiếu, chốt số dư sổ phụ ngân hàng với chứng từ gốc thanh toán và sổ sách kế toán tài khoản trên phần mềm kế toán trên ERP.

Phối hợp với các phòng ban các đối tác và khách hàng để đối chiếu và thu hồi, thanh toán công nợ.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Kế toán công nợ ngân hàng cần đảm bảo có đủ các điều kiện như tốt nghiệp đại học ngành kế toán, tài chính; có kinh nghiệm 1-2 năm trong công tác quản lý công nợ. Kỹ năng giao tiếp tốt để thương thảo và đàm phán với khách hàng; kỹ năng tổ chức và giải quyết vấn đề hiệu quả.

3.6. Kế toán thanh toán ngân hàng

Kế toán thanh toán ngân hàng quản lý các giao dịch thanh toán giữa ngân hàng và khách hàng, bao gồm chuyển khoản, thanh toán qua thẻ tín dụng, và các giao dịch tài chính khác. Bao gồm:

Thực hiện các thủ tục tiền gửi, tiền vay qua ngân hàng.

Cập nhật tiền gửi, tiền mặt vay ngân hàng vào phần mềm kế toán.

Theo dõi thực hiện kế hoạch thu chi của công ty.

Theo dõi hạn mức tài sản đảm bảo, tiền vay, chi phí của các ngân hàng, đối chiếu số dư.

Giải quyết các thủ tục liên quan đến các ngân hàng.

Tập hợp, lưu trữ các chứng từ thu chi nội bộ, chứng từ chuyển tiền qua ngân hàng.

Những yêu cầu đối với vị trí kế toán thanh toán ngân hàng là tốt nghiệp đại học ngành kế toán, tài chính. Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thanh toán sẽ là một lợi thế khi ứng tuyển. Kỹ năng xử lý giao dịch nhanh chóng và chính xác. Sự cẩn thận và chính xác trong công việc, đặc biệt trong xử lý giao dịch tài chính là yếu tố cần thiết của một kế toán thanh toán ngân hàng.

4. Hình thức làm việc của kế toán ngân hàng

Hình thức làm việc của kế toán ngân hàng có thể chia thành hai loại chính: làm việc toàn thời gian full time và làm việc part time, tùy thuộc vào nhu cầu và tính chất công việc tại mỗi ngân hàng.

4.1. Tuyển dụng kế toán ngân hàng làm full time (toàn thời gian)

Với hình thức làm việc toàn thời gian, kế toán ngân hàng sẽ đảm nhận các công việc như kiểm soát và xử lý giao dịch tài chính, lập báo cáo tài chính, kiểm toán nội bộ và xử lý các yêu cầu liên quan đến quản lý tài chính ngân hàng.

Các ngân hàng lớn thuộc nhóm Big4 (Vietcombank, Vietinbank, BIDV, Agribank) thường xuyên mở các đợt tuyển dụng hàng năm. Đây là cơ hội lớn cho các ứng viên tìm kiếm công việc kế toán ngân hàng full time, nhân viên làm việc đến sáng thứ 7.

Nhân viên kế toán làm việc tại các ngân hàng lớn có nhiều chế độ phúc lợi như thưởng hiệu suất làm việc và thưởng năm, chế độ nghỉ phép linh hoạt. Ngoài ra, nhân viên được hưởng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội cao cấp.

Để ứng tuyển thành công vị trí kế toán ngân hàng full time, ứng viên cần đáp ứng một số yêu cầu cơ bản như tốt nghiệp đại học loại giỏi chuyên ngành kế toán, tài chính; am hiểu các quy định tài chính và kế toán ngân hàng, có trình độ tiếng Anh tốt và tin học văn phòng.

Nhân viên kế toán ngân hàng ghi chép, quản lý và thực hiện các giao dịch về tiền

4.2. Tuyển dụng kế toán ngân hàng làm part time

Kế toán ngân hàng làm việc part time thường đảm nhận các nhiệm vụ cụ thể hơn và với thời gian làm việc linh hoạt hơn. Hình thức làm việc này phù hợp cho các ứng viên là sinh viên năm cuối ngành kế toán, tài chính ngân hàng hoặc người muốn có công việc linh động.

Mặc dù là vị trí part time nhưng các ngân hàng vẫn đặt ra yêu cầu cụ thể để đảm bảo chất lượng công việc. Ứng viên cần am hiểu cơ bản về các quy trình kế toán và quy định tài chính, thành thạo tin học văn phòng.

Nhân viên kế toán làm part time sẽ được trả lương phù hợp với khối lượng công việc thực tế, ngoài ra còn được thưởng nếu hoàn thành chỉ tiêu. Ứng viên còn được tham gia các buổi đào tạo ngắn hạn giúp nâng cao năng lực chuyên môn. Với những nhân viên part time có hiệu suất công việc cao còn có thể đổi lên làm việc full time và nhận những phúc lợi khác.

5. Khu vực tuyển dụng việc làm kế toán ngân hàng nhiều nhất

Khu vực tuyển dụng kế toán ngân hàng tại Việt Nam hiện nay tập trung chủ yếu ở các thành phố lớn, nơi có sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế và tài chính. Các thành phố này không chỉ thu hút các tổ chức tài chính trong nước mà còn là điểm đến của nhiều ngân hàng quốc tế, tạo ra nhu cầu lớn về nhân lực kế toán ngân hàng.

5.1. Tuyển dụng kế toán ngân hàng TP.HCM

TP.HCM, trung tâm kinh tế lớn nhất của Việt Nam, là nơi tập trung hàng loạt ngân hàng lớn và các công ty tài chính trong nước, quốc tế. Với sự phát triển mạnh mẽ của thị trường bất động sản, ngân hàng, và các dịch vụ tài chính, nhu cầu tuyển dụng kế toán ngân hàng tại đây luôn cao. Có hành trăm tin tuyển dụng kế toán ngân hàng tại TP.HCM mỗi năm, cho thấy nhu cầu tuyển dụng vị trí kế toán ngân hàng khá lớn.

Tuyển dụng việc làm kế toán ngân hàng tập trung tại các thành phố lớn thu hút lượng lớn người lao động

Các nhà tuyển dụng yêu cầu ứng viên có kỹ năng chuyên môn vững vàng, sử dụng thành thạo phần mềm kế toán và có khả năng làm việc dưới áp lực cao. Các khu vực tuyển dụng kế toán ngân hàng như quận 4, quận 1, quận Gò Vấp… Mức lương cho các vị trí kế toán ngân hàng tại TP.HCM dao động từ 10.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng​. Đây sẽ là mức lương hấp dẫn người lao động trong ngành kế toán.

5.2. Tuyển dụng kế toán ngân hàng tại Hà Nội

Hà Nội, thủ đô của Việt Nam, cũng là một trong những trung tâm tài chính quan trọng với nhiều cơ hội nghề nghiệp cho kế toán ngân hàng. Nhu cầu tuyển dụng tại Hà Nội đến từ các ngân hàng trong nước và các chi nhánh ngân hàng quốc tế. Với số lượng tin tuyển dụng lên tới hàng trăm tin mỗi năm, tuyển dụng kế toán ngân hàng có sự cạnh tranh cao, thu hút nhiều lao động.

Yêu cầu đối với ứng viên là có kinh nghiệm ít nhất 1-2 năm trong ngành tài chính ngân hàng và khả năng sử dụng các công cụ phân tích tài chính. Mức lương cho vị trí kế toán ngân hàng tại Hà Nội từ 10.000.000 - 25.000.000 VNĐ/tháng. Nhu cầu tuyển dụng tập trung tại các quận Ba Đình, quận Thanh Xuân, quận Cầu Giấy…

5.3. Tuyển dụng kế toán ngân hàng tại Đà Nẵng

Đà Nẵng, mặc dù không phải là trung tâm tài chính lớn như TP.HCM hay Hà Nội, nhưng với sự phát triển của ngành ngân hàng trong những năm gần đây, nhu cầu tuyển dụng kế toán ngân hàng tại đây đang tăng trưởng. Với số lượng hàng trăm tin tuyển dụng trên các trang tìm kiếm việc làm, ngành kế toán ngân hàng tại đây cũng có sự cạnh tranh mạnh mẽ.

Các ngân hàng tại Đà Nẵng thường yêu cầu ứng viên có ít nhất một vài năm kinh nghiệm và khả năng giao tiếp tốt. Kế toán ngân hàng tuyển dụng tập trung đông tại các quận Sơn Trà, huyện Hòa Vang… với mức lương thường dao động từ 9.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng.

5.4. Tuyển dụng kế toán ngân hàng tại Bắc Ninh

Bắc Ninh, một trong những tỉnh phát triển mạnh về công nghiệp và kinh tế, cũng có nhu cầu tuyển dụng kế toán ngân hàng. Nơi đây là điểm đến của nhiều dự án đầu tư lớn, thu hút các ngân hàng và tổ chức tài chính. Tuy không có nhiều số lượng tin tuyển dụng như Hà Nội hay TP.HCM, nhưng thị trường việc làm kế toán ngân hàng tại đây cũng rất sôi động, mức cạnh tranh không cao.

Nhu cầu tuyển dụng việc làm tại Bắc Ninh cho vị trí kế toán chủ yếu là các vị trí hỗ trợ, yêu cầu kinh nghiệm không quá cao. Các vị trí tuyển dụng kế toán ngân hàng tại Bắc Ninh thường có mức lương dao động từ 10.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng, tập trung tại huyện Từ Sơn, Quế Võ, TP.Bắc Ninh…

5.5. Tuyển dụng kế toán ngân hàng tại Quảng Ninh

Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghiệp và du lịch, nhu cầu tuyển dụng việc làm tại Quảng Ninh cho vị trí kế toán ngân hàng tại đây cũng đang tăng dần mặc dù không có quá nhiều tin tuyển dụng. Số lượng tin tuyển dụng ít cũng như khả năng cạnh tranh thấp, nơi đây sẽ là thị trường lao động lý tưởng dành cho việc làm kế toán ngân hàng.

Việc làm kế toán ngân hàng tuyển dụng thường yêu cầu ứng viên có khả năng làm việc hiệu quả, đặc biệt trong công việc xử lý báo cáo ngân hàng và các giao dịch tài chính. Mức lương cho các vị trí kế toán ngân hàng tại Quảng Ninh có thể lên đến 15.000.000 VNĐ/tháng, tập trung đông tại TP.Hạ Long và Quảng Uyên.

6. Yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với kế toán ngân hàng

Kế toán ngân hàng là một nghề đòi hỏi kỹ năng chuyên môn vững vàng và khả năng xử lý chính xác các số liệu tài chính. Dưới đây là một số yêu cầu mà các nhà tuyển dụng thường đặt ra đối với ứng viên trong lĩnh vực này:

Kỹ năng giao tiếp tốt

Kế toán ngân hàng cần có khả năng giao tiếp hiệu quả để giải quyết các tình huống với khách hàng một cách thông minh và khéo léo, từ đó xây dựng lòng tin từ phía khách hàng.

Kỹ năng tư duy logic

Khi làm việc với số liệu và các báo cáo tài chính, tư duy logic đóng vai trò then chốt. Khả năng phân tích và tổng hợp chính xác các con số giúp kế toán ngân hàng xử lý công việc nhanh chóng và chính xác.

Kỹ năng quản lý thời gian

Khối lượng công việc trong ngành kế toán ngân hàng là khá lớn, vì vậy khả năng quản lý thời gian hiệu quả là yếu tố quan trọng giúp hoàn thành các nhiệm vụ đúng hạn. Việc phân bổ thời gian hợp lý cho từng công việc giúp tối ưu hóa hiệu suất làm việc.

Kỹ năng sắp xếp công việc hợp lý

Việc tổ chức công việc một cách khoa học sẽ giúp kế toán ngân hàng xử lý nhiệm vụ nhanh chóng và hiệu quả. Lên danh sách công việc cần làm và ưu tiên các nhiệm vụ quan trọng là cách làm việc thông minh.

Kỹ năng tin học văn phòng

Việc thành thạo các công cụ tin học văn phòng như Excel, Word và PowerPoint là điều kiện cần thiết. Ngoài ra, khả năng sử dụng các phần mềm kế toán chuyên dụng sẽ hỗ trợ công việc kế toán ngân hàng một cách hiệu quả hơn.

Khả năng chịu áp lực công việc

Kế toán ngân hàng phải có khả năng làm việc dưới áp lực lớn, đặc biệt là vào các kỳ báo cáo cuối tháng, quý hoặc năm. Khối lượng công việc dồn lại trong những giai đoạn này yêu cầu ứng viên phải có khả năng làm việc hiệu quả dù có áp lực lớn.

Tóm lại, thị trường việc làm tuyển dụng kế toán ngân hàng đang chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ nhiều năm nay với sự gia tăng của các ngân hàng và các công ty tài chính. Với tiềm năng phát triển mạnh mẽ và mức thu nhập hấp dẫn, ngành kế toán ngân hàng đang trở thành lựa chọn nghề nghiệp cho nhiều người.