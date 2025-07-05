Tuyển Kế toán ngân hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ DALY làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: V3 - The Terra An Hưng (Gần tòa Nam Cường và The Pride), Hà Đông, Quận Hà Đông

-Căn cứ vào các ĐNTT đã được BLĐ phê duyệt, KT lập lệnh UNC gửi ngân hàng thanh toán theo quy định của Công ty. Sau khi ngân hàng cắt lệnh theo dõi và đối chiếu với ĐNTT xem ngân hàng cắt đúng đủ để phát hiện sai sót kịp thời.

- Hạch toán thanh toán ngân hàng, Scan unc, kèm unc vào hồ sơ thanh toán, lưu trữ hồ sơ thanh toán; Lập hồ sơ, mở TK, thay đổi thông tin ngân hàng khi có yêu cầu cấp trên; Báo cáo quỹ công ty định kỳ hàng ngày ngày; Kiểm tra và đối chiếu thanh toán phát sinh ngân hàng báo Có, báo Nợ với hệ thống dữ liệu trên phần mềm kế toán; Khóa sổ định kỳ; Scan lưu trữ Hợp đồng, lưu trữ chứng thư bảo lãnh ; Cung cấp hồ sơ cho kiểm toán và các bộ phận liên quan (khi có thông tin chỉ đạo hoặc phê duyệt của cấp quản lý)

- Thực hiện xử lý và theo dõi các hồ sơ bảo lãnh thanh toán, ký hậu vận đơn gốc, bảo lãnh các LC...tại các ngân hàng.

- Lập hồ sơ vay ngân hàng, theo dõi hạn mức tín dụng và thời gian thực hiện, đáo hạn các khoản vay ngân hàng, tiền gửi tiết kiệm

Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm tại một trong những vị trí bên trên, chấp nhận đào tạo thêm.

Cẩn thận,trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao với công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ DALY Thì Được Hưởng Những Gì

-Phụ cấp cơm trưa 30k/ngày

- Ký HĐLĐ, tham gia BHXH, BHYT, BHTN...

- Thưởng lễ tết, 30/4, 1/5...

- Lương 13 + Lương thưởng (theo hiệu quả kinh doanh ).

- Các khoản phụ cấp khác theo quy định công ty.

