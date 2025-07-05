Tuyển Kế toán ngân hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ DALY làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Tuyển Kế toán ngân hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ DALY làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ DALY
Ngày đăng tuyển: 05/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/08/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ DALY

Kế toán ngân hàng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán ngân hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ DALY

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: V3

- The Terra An Hưng (Gần tòa Nam Cường và The Pride), Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kế toán ngân hàng Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

-Căn cứ vào các ĐNTT đã được BLĐ phê duyệt, KT lập lệnh UNC gửi ngân hàng thanh toán theo quy định của Công ty. Sau khi ngân hàng cắt lệnh theo dõi và đối chiếu với ĐNTT xem ngân hàng cắt đúng đủ để phát hiện sai sót kịp thời.
- Hạch toán thanh toán ngân hàng, Scan unc, kèm unc vào hồ sơ thanh toán, lưu trữ hồ sơ thanh toán; Lập hồ sơ, mở TK, thay đổi thông tin ngân hàng khi có yêu cầu cấp trên; Báo cáo quỹ công ty định kỳ hàng ngày ngày; Kiểm tra và đối chiếu thanh toán phát sinh ngân hàng báo Có, báo Nợ với hệ thống dữ liệu trên phần mềm kế toán; Khóa sổ định kỳ; Scan lưu trữ Hợp đồng, lưu trữ chứng thư bảo lãnh ; Cung cấp hồ sơ cho kiểm toán và các bộ phận liên quan (khi có thông tin chỉ đạo hoặc phê duyệt của cấp quản lý)
- Thực hiện xử lý và theo dõi các hồ sơ bảo lãnh thanh toán, ký hậu vận đơn gốc, bảo lãnh các LC...tại các ngân hàng.
- Lập hồ sơ vay ngân hàng, theo dõi hạn mức tín dụng và thời gian thực hiện, đáo hạn các khoản vay ngân hàng, tiền gửi tiết kiệm

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm tại một trong những vị trí bên trên, chấp nhận đào tạo thêm.
Cẩn thận,trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao với công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ DALY Thì Được Hưởng Những Gì

-Phụ cấp cơm trưa 30k/ngày
- Ký HĐLĐ, tham gia BHXH, BHYT, BHTN...
- Thưởng lễ tết, 30/4, 1/5...
- Lương 13 + Lương thưởng (theo hiệu quả kinh doanh ).
- Các khoản phụ cấp khác theo quy định công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ DALY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ DALY

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ DALY

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lô C10-02, Khu đô thị Gleximco, Đường Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, Hà Đông, HN

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ke-toan-ngan-hang-thu-nhap-10-20-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job361828
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Bất Động Sản SmartLand
Tuyển Kế toán ngân hàng Công ty TNHH Bất Động Sản SmartLand làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Bất Động Sản SmartLand
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng Agricultural Bank of China Limited - Chi Nhánh Hà Nội
Tuyển Kế toán ngân hàng Ngân Hàng Agricultural Bank of China Limited - Chi Nhánh Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng Agricultural Bank of China Limited - Chi Nhánh Hà Nội
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HOÀNG PHÚC QUỐC TẾ
Tuyển Kế toán ngân hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HOÀNG PHÚC QUỐC TẾ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HOÀNG PHÚC QUỐC TẾ
Hạn nộp: 15/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH TIẾN BEREST
Tuyển Kế toán ngân hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH TIẾN BEREST làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH TIẾN BEREST
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 12 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Y Dược Vietlife
Tuyển Kế toán ngân hàng Công ty Cổ phần Y Dược Vietlife làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu
Công ty Cổ phần Y Dược Vietlife
Hạn nộp: 30/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUỐC DŨNG
Tuyển Kế toán ngân hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUỐC DŨNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUỐC DŨNG
Hạn nộp: 01/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐẠI LÂM MỘC
Tuyển Kế toán ngân hàng CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐẠI LÂM MỘC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐẠI LÂM MỘC
Hạn nộp: 02/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ DALY
Tuyển Kế toán ngân hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ DALY làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ DALY
Hạn nộp: 02/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Trần Hồng Quân Holdings
Tuyển Kế toán ngân hàng Công ty TNHH Trần Hồng Quân Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu
Công ty TNHH Trần Hồng Quân Holdings
Hạn nộp: 30/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN HỒNG NGUYÊN
Tuyển Kế toán ngân hàng CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN HỒNG NGUYÊN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN HỒNG NGUYÊN
Hạn nộp: 16/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 25 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Hạn nộp: 16/11/2025
Hà Nội Còn 59 ngày để ứng tuyển 17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Tuyển Biên tập viên Công ty Cổ phần Truyền thông Alo làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu
Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Tuyển Nhân viên Tư vấn BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS
Tuyển Kỹ sư tự động hoá CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 14 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI
Tuyển Market Research CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN
Tuyển Chuyên viên đấu thầu CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu
CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 43 ngày để ứng tuyển 13 - 18 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Bình Dương Còn 25 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH FISA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 23 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 23 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM THƯƠNG MẠI ĐẠI PHÁT
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM THƯƠNG MẠI ĐẠI PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM THƯƠNG MẠI ĐẠI PHÁT
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 43 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần kỹ thuật và thương mại Vượng Phát
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần kỹ thuật và thương mại Vượng Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty cổ phần kỹ thuật và thương mại Vượng Phát
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 12 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL ĐÀ NẴNG - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL
Tuyển Giám đốc kinh doanh CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL ĐÀ NẴNG - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL làm việc tại Quảng Nam thu nhập 10 - 20 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL ĐÀ NẴNG - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL
Hạn nộp: 30/09/2025
Quảng Nam Còn 12 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH SX Và TM Thực Phẩm Tân Vĩnh Phát
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH SX Và TM Thực Phẩm Tân Vĩnh Phát làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 20 Triệu
Công Ty TNHH SX Và TM Thực Phẩm Tân Vĩnh Phát
Hạn nộp: 30/09/2025
Đồng Nai Còn 12 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA DNBC
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA DNBC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA DNBC
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 12 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Bất Động Sản SmartLand
Tuyển Kế toán ngân hàng Công ty TNHH Bất Động Sản SmartLand làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Bất Động Sản SmartLand
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng Agricultural Bank of China Limited - Chi Nhánh Hà Nội
Tuyển Kế toán ngân hàng Ngân Hàng Agricultural Bank of China Limited - Chi Nhánh Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng Agricultural Bank of China Limited - Chi Nhánh Hà Nội
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HOÀNG PHÚC QUỐC TẾ
Tuyển Kế toán ngân hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HOÀNG PHÚC QUỐC TẾ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HOÀNG PHÚC QUỐC TẾ
Hạn nộp: 15/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH TIẾN BEREST
Tuyển Kế toán ngân hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH TIẾN BEREST làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH TIẾN BEREST
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 12 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Y Dược Vietlife
Tuyển Kế toán ngân hàng Công ty Cổ phần Y Dược Vietlife làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu
Công ty Cổ phần Y Dược Vietlife
Hạn nộp: 30/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUỐC DŨNG
Tuyển Kế toán ngân hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUỐC DŨNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUỐC DŨNG
Hạn nộp: 01/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐẠI LÂM MỘC
Tuyển Kế toán ngân hàng CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐẠI LÂM MỘC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐẠI LÂM MỘC
Hạn nộp: 02/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ DALY
Tuyển Kế toán ngân hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ DALY làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ DALY
Hạn nộp: 02/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Trần Hồng Quân Holdings
Tuyển Kế toán ngân hàng Công ty TNHH Trần Hồng Quân Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu
Công ty TNHH Trần Hồng Quân Holdings
Hạn nộp: 30/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN HỒNG NGUYÊN
Tuyển Kế toán ngân hàng CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN HỒNG NGUYÊN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN HỒNG NGUYÊN
Hạn nộp: 16/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kế toán ngân hàng Công ty CP Viễn Thông Đầu Tư và Thương Mại Quốc Tế - Itecom JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu Công ty CP Viễn Thông Đầu Tư và Thương Mại Quốc Tế - Itecom JSC
13 - 18 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Kế toán ngân hàng CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ VIỆT Ô TÔ (VINFAST MỸ ĐÌNH) làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ VIỆT Ô TÔ (VINFAST MỸ ĐÌNH)
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán ngân hàng CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HỆ THỐNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HỆ THỐNG
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán ngân hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ T-TECH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ T-TECH VIỆT NAM
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán ngân hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH CÔNG Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH CÔNG Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán ngân hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH QUỐC TẾ XANH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH QUỐC TẾ XANH
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán ngân hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH QUỐC TẾ XANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH QUỐC TẾ XANH
8 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế toán ngân hàng CÔNG TY CỔ PHẦN PICO RETAIL làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN PICO RETAIL
14 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán ngân hàng CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VVT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VVT
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán ngân hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TFC TOÀN CẦU làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TFC TOÀN CẦU
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán ngân hàng Công Ty Cổ Phần Pramac làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 560 Triệu Công Ty Cổ Phần Pramac
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán ngân hàng Công Ty Cổ Phần Y Tế Scp làm việc tại Hà Nội thu nhập 300 - 500 Triệu Công Ty Cổ Phần Y Tế Scp
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán ngân hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GIZA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GIZA VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán ngân hàng CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH BIZBOOKS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH BIZBOOKS
10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán ngân hàng Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán ngân hàng Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VVT (VVTech., JSC) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VVT (VVTech., JSC)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán ngân hàng Công ty cổ phần chứng khoán VPS Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần chứng khoán VPS Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán ngân hàng Công ty cổ phần Hợp Nhất Quốc tế Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu Công ty cổ phần Hợp Nhất Quốc tế Pro Company
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán ngân hàng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP OMEGA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP OMEGA VIỆT NAM
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán ngân hàng SPN Telecom làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu SPN Telecom
7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán ngân hàng Công ty Cổ phần Y khoa HANO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Y khoa HANO
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán ngân hàng Công ty An ninh mạng Viettel- Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp- Viễn thông quân đội Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty An ninh mạng Viettel- Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp- Viễn thông quân đội Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán ngân hàng CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN PRO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN PRO VIỆT NAM
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán ngân hàng Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Vta làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Vta
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán ngân hàng CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP TỔ HỢP CÔNG NGHỆ THÀNH CÔNG VIỆT HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 1 USD CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP TỔ HỢP CÔNG NGHỆ THÀNH CÔNG VIỆT HƯNG
600 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán ngân hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TFC TOÀN CẦU làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TFC TOÀN CẦU
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán ngân hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán ngân hàng CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG PHÚ THÀNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG PHÚ THÀNH
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán ngân hàng Công ty TNHH Trần Hồng Quân Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu Công ty TNHH Trần Hồng Quân Holdings
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán ngân hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ DALY làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ DALY
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm